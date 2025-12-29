就是屬意李四川！ 鄭麗文︰新北市長選舉不至於走到初選

〔記者林欣漢／台北報導〕下屆新北市長選舉，台北市副市長李四川代表國民黨參選的呼聲高，國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時指出，國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但也考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，「你看我講得這麼白」。

鄭麗文說，當然要有各方的考慮，她第一波原規劃提名現任縣市長，但不希望把選舉的時程拉太長，現任的縣市長應該以推動市政為優先，會等到明年再徵召，不需要這麼早就徵召他們，可是這些現任的縣市長都是確定會被提名的。

鄭麗文表示，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市需要協調整合，黨中央態度開放，黨內有黨內的程序，如何成功的整合提出最適合的人選，這些都在積極的協調溝通當中。

國民黨先前指出，考量民眾黨方面已說明年3月為整合期限，加上國民黨可能人選李四川、新北市副市長劉和然目前仍忙於市政工作，所以目前仍暫無協調整合進度。

