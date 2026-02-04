就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想

「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會嘉賓鍾欣凌。（圖／公視）





「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）邁入第十二屆，今（4）日舉行首賣記者會，特邀「金鐘影后」鍾欣凌現身參與，她以二寶媽身分分享親子片單，並透過兒童影展電影溫柔地帶孩子探索世界、傾聽孩子的心聲：「當小朋友處於叛逆期的時候，她其實不會聽家長話」，經由兒童影展他們可以了解到自己的身心靈變化。

鍾欣凌表示，現階段體重來到95公斤、直逼3位數，腰圍跟臀圍一樣大，突破100公分：「醫師希望我降體重，但對我降體重沒希望！」就連醫師也已經放棄要她減重，而她目前有在服用血壓藥，但依舊戒不掉暴飲暴食的行為，才讓體重持續失控。

廣告 廣告

金鐘影后鍾欣凌出席站台。（圖／公視）

金鐘影后鍾欣凌出席站台。（圖／公視）

鍾欣凌希望找到安全減重的方式，不考慮切胃手術，她說自己每年都會健檢，精密抽血檢查部分都過關，唯獨挑選內衣時只能選購沒有鋼絲的哺乳內衣，有些無奈。台北101董事長賈永婕也勸她照顧身體：「就算不為自己想，也要為小孩想。」

鍾欣凌在電影《陽光女子合唱團》片中演出受刑人，近日該片票房已經突破4億元，在社群上引起熱議，許多影迷看完都哭紅雙眼；她說自己雖然不是女主角，但深感共鳴，打趣表示：「突然發現要祝福生日快樂的人很多，找我幫小孩錄一段影片。」期盼大家看完電影能釋放能量、宣洩情緒。



【更多東森娛樂報導】

●男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

●女星服刑4年！曝18人擠牢房「解決生理需求」靠2招

●《陽光女子合唱團》麥可律師爆紅 蕭子墨成「女神專業戶」

