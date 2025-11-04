就是明天！普發一萬登記5天分流 「首日」身分證末碼0＋1

政府提醒，近期出現假網站、假簡訊詐騙，呼籲民眾務必特別留意。（示意圖／PhotoAC）





大家期待已久的普發現金一萬元，終於要上路了！財政部宣布，登記入帳作業將在11月5號正式開放，民眾只要完成登記，最快11月12號就能拿到錢。前五天會依照身分證或居留證尾數分流登記，接著10號就會全面開放，而政府也提醒，近期出現假網站、假簡訊詐騙，呼籲民眾務必特別留意。

大家都想趕快領到這1萬元，財政部開記者會說明，11月5日上午8點起到11月9日，一連5天，將依照身分證或居留證尾數，分流開放預登記，尾數0、1是11月5號，2、3是6號，4、5是7號，接著6、7是8號，8、9則是9號登記，等到11月10號起，就會全面開放，不再分尾數限制。

數位發展部次長葉寧：「11/10之後任何的數字都可以登記，那我們要強調說，這時間很長，一直到明年的4/30都可以登記。」

領取方式，則直接比照112年普發現金方式，採登記入帳ATM領現，郵局領現直接入帳，以及造冊發放5種方式，至於「直接入帳的對象」，包含勞保年金、災保年金，老農津貼，中低收入老人生活津貼等等，這類民眾不用做任何登記，預計11月12日會匯撥至個人帳戶，孩童普發一萬的部分，未滿13歲的孩童，必須由父母或監護人代為領取，也不能替親友的小孩代領，代領方式包括線上登記、ATM領現和郵局臨櫃領現。

主持人：「政府不會主動發簡訊或電子郵件，通知民眾領取或登入。」

最近已經出現不少假網站，假簡訊，冒用政府名義，要你點連結登記或填帳號，千萬不要上當，免得普發一萬沒領到，還變成詐騙受害者。