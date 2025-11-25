就是明天！淡江大橋路跑開搶 限量名額爭「全台首批上橋人」見證新地標
記者李育道／台北報導
淡江大橋由英國Zaha Hadid建築師團隊操刀設計，被視為台灣最新國際地標，自合龍後備受矚目。為讓民眾在明（115）年5月正式通車前能搶先踏上橋面、成為首批體驗者，公路局將於明年4月18日率先推出「路跑活動」，並在本週四（11月27日）開放報名。
公路局說明，今年9月16日淡江大橋順利完成合龍後，橋面工程持續按進度推動，預計明年4月即可具備安全開放條件，為此率先安排路跑體驗。此次路跑為黃昏賽事，時間訂在4月18日下午，跑者將在淡水河口的夕陽景色中奔跑，沿途可欣賞壯闊河景與大橋優美斜張線條，預料將成為極具代表性的跑步體驗。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >
此次路跑共分三組，包括21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組與5K大橋漫遊組，總限額7000名，報名費介於600至1000元，詳細路線規畫則可於報名頁面查詢。
由於路線涉及淡水、八里與河口周邊環境，包含交通控管、醫療補給與沿線安全皆需縝密規畫，公路局已持續與新北市政府協調，確保明年4月的活動流暢進行，並呈現北海岸最具特色的景觀樣貌。公路局也透露，路跑只是明年系列活動之一，在淡江大橋於115年5月9日舉行通車典禮前，將陸續推出自行車、攝影、繪畫比賽等不同主題活動，希望帶動更多民眾親身參與並認識淡江大橋。
【報名資訊】
•淡江大橋通車路跑活動
．開放報名日期：114年11月27日
．組別：21K、10K、5K
．活動資訊及報名網址：
https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun
