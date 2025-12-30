就是明天! 陳昇跨年演唱會不鬆懈 彩排到最後一刻

生活中心／陳佳侖 台北報導

創作歌手陳昇今日於台北國際會議中心舉行2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》總彩排記者會，搶先曝光舞台造型與彩排片段，引發樂迷關注。陳昇親自上陣，演唱即將發行的新專輯歌曲《鳳凰城》，該曲致敬年輕時的音樂人偶像Glen Campbell經典名曲「By the Time I Get to Phoenix」，另與新寶島康樂隊的阿VAN、黃連煜一同演唱輕快歡樂的歌曲《Hotelu大旅社》，展現多元音樂風格。

昇哥穿著此次跨年演唱會周邊新造型Ｔ恤登場，今年跨年舞台上特別設計數個燈柱，燈光璀璨如城市煙火，營造溫暖派對氛圍，象徵昇哥音樂旅程的璀璨印記；延伸燈光軌道與懸吊多個LED螢幕，融合現代科技城市夜景、呼應演唱會主題「我不是搖滾歌手」卻不失搖滾熱情。隱喻舞台如同音樂人生，燈光溫柔卻閃耀，不搖滾卻夠 Party！

陳昇跨年演唱會彩排。（圖／宜辰整合行銷）總彩排中，陳昇率先演唱新專輯主打歌《鳳凰城》，歌詞充滿重生意象，搭配多年有默契的樂團演奏，感動全場。該曲致敬Glen Campbell的「By the Time I Get to Phoenix」，歌詞中融入「I Get to Phoenix」的經典歌詞，昇哥表示：「年輕時這首歌啟發我寫了許多歌曲，現在唱來更懂人生起落。」接著輕快轉場，新寶島康樂隊帶來《Hotelu大旅社》，搭配舞群歡樂合唱，預告了跨年夜演唱會節奏宛如大型派對，將是「熱鬧無比」的音樂盛宴。記者會上，昇哥分享創作心路：「將近40年的音樂創作跟演唱會之路，到了現在終於知道不是搖滾歌手，但總在跨年陪大家找回初心。融合我的經典與新作，讓大家在台北國際會議中心開趴！」

演唱會歌單開出41首歷年經典，橫跨昇式情歌與搖滾元素，包括《最後一次溫柔》、《恨情歌》、《鼓聲若響》、《把悲傷留給自己》、《風箏》、《冰點》、《北京一夜》、《Summer》等昇式經典好歌。今年更特別的是，陳昇邀請樂手一起腦力激盪規劃歌單時，樂手們特別點了近10首過往鮮少演唱的歌曲，最令陳昇期待的是，將演唱當年踏入音樂製作生涯開端，為齊秦寫的《不必勉強》。陳昇表示：「從溫柔情歌到鼓聲激昂，每首都像老友重逢，會讓我想起當年寫歌的心境，就像搭乘時光機一樣回溯過往記憶，很有意思。而且某些歌曲，我都會很納悶當年為何寫得出來，還取了肉麻的歌名，像是〈明年你還愛我嗎？〉過了這麼多年要把這些歌唱好，對我來說是給自己的一個挑戰。」

陳昇跨年演唱會彩排。（圖／宜辰整合行銷）而每年跨年演出，陳昇總是與團隊致力帶給樂迷最精彩、熱鬧的夜晚，每到演唱經典曲目，陳昇也都會走下舞台到觀眾區跟觀眾同樂，面對即將到來的跨年演出，陳昇跟樂迷喊話：「來就對了！在溫暖的地方愜意的迎接2026！期待大家一起來Party！」陳昇2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》演出於12/31晚上8:30於台北國際會議中心開唱，外縣市的樂迷也可購買線上票觀賞直播一起同歡！

陳昇2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》

售票平台：KKTIX售票網 與 全家便利商店FamiPort

演唱會時間／地點：2025年12月31日（週三）20:30 TICC台北國際會議中心

票價：現場票價：$3,800、$2,800、$2,000、$1,500（全區對號入座）

