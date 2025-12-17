「就是有老鼠屎」！宜蘭芃芃溫泉遭挖現場爆爭執 警方還原經過

芃芃野溪溫泉為宜蘭縣大同鄉知名泡湯景點。圖／翻攝自google map

宜蘭縣大同鄉知名芃芃野溪溫泉，因景色優美、走路10分鐘即可抵達，成近年露營及泡湯熱門景點，不過16日晚間民眾分享，一名怪手司機氣憤道「大家都亂搭帳篷跟亂停車，嚴重影響到他們的施工進度，只好挖掉溫泉池」，無奈違停的「老鼠屎」毀了整池溫泉，現場民眾還與怪手司機引發糾紛；對此警方還原事發經過。

民眾在社群分享，16日晚間6點半宜蘭芃芃野溪溫泉被挖除，眼見怪手挖一道溪水進去，瞬間溫泉池沖掉，目前僅剩冷水，他表示，怪手司機因遊客亂象影響施工進度，只好挖掉泳池，直言「就是有亂停車亂搭帳篷的老鼠屎」。

廣告 廣告

消息一出，網友紛紛表示「其實重點就是那些開車進去河床的老鼠屎啊，走幾步路都懶，一直以來的亂源就是這些人」、「一堆人在那邊搭帳篷烤肉肯定會留下一堆垃圾，挖掉留一個乾淨的環境也好」，網友指出，包括亂丟垃圾、半夜拿KTV設備唱歌，即使貼出禁止生火公告，還是有民眾在一旁烤肉，認為「大自然就是應該要與生態共存」，直指破壞環境的民眾相當沒有良心。

芃芃野溪溫泉為宜蘭縣大同鄉知名泡湯景點。圖／翻攝自google map

不過也有網友質疑「我記得台灣山區或是河邊不能亂挖，有可能開怪手的要被罰錢」、「台灣的山林是可以這樣隨意動工？有沒有違法」；對此在地粉專「宜蘭氏」指出，芃芃溫泉去年因颱風沖毀源頭，許多遊客撲空，「今年冬天英士部落村長為了讓部落長輩能再次泡湯，近期才動工整理溫泉石頭，讓泉水重新回流」。

而16日晚間村長率怪手將溫泉池擋牆挖除，引導溪水沖入，原有的溫泉池瞬間被沖毀，現場只剩冷水，但諸多民眾將溫泉被沖毀剷平矛頭指向不守規矩的遊客，導致自然環境遭受龐大負擔；一派網友指出，過多的人潮早已造成部落困擾，支持村長行為，一派網友則為溫泉的消失感到可惜。

然而現場施工時警方皆在場維持秩序，針對糾紛，警方表示芃芃野溪溫泉目前正進行防汛與水利工程，入口處已張貼「禁止非施工車輛進入」公告，但仍有民眾不聽勸導進入，施工單位因擔心工程進度受阻、多次勸離未果，才依法啟動施工作業，並非針對特定民眾；警方指出，經員警到場協調，施工單位與民眾雙方已溝通完成，另外相關作業屬合法施工範圍，呼籲民眾應尊重部落空間與工程安全，別因私慾影響自然環境。



回到原文

更多鏡報報導

行銷外包中國？店內驚見簡體字、支語命名 全家遭炎上回應

心生畏懼！外送員留紙條：希望妳每天帶我去「國小廁所」

「她們嫁出去就是為了跟丈夫睡」！印度共產黨勝選人厭女言論遭轟