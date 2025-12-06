就是要挺賴瑞隆！綠議員「最新護航文」驚呆眾人 臉書秒被灌爆

有意角逐明年高雄市長的綠委賴瑞隆，被爆料其8歲兒子在學校霸凌同學。對此，民進黨議員簡煥宗護航「他只是一個8歲小男孩」，不要上升到政治事件，臉書遭網友灌爆。簡煥宗今日分享自己參加校慶的照片表示「教育的本質，是陪伴與教導，不是一味地苛刻責難」，再度引爆網友怒火灌爆其臉書，怒轟「太扯檢討被害者」、「賴瑞隆連自己的孩子都沒陪伴好沒教導好，那就別出來選市長了」。

綠委賴瑞隆被爆料其8歲兒子在學校霸凌同學。（示意圖/圖取自賴瑞隆臉書）

簡煥宗4日在臉書粉專表示，你8歲的時候在幹嘛？一個8歲的小男孩，跟同學在踢足球，為了一顆界外球，跟同學起爭執，然後變成一起政治事件⋯，變成媒體在公審一個8歲小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌。這個發生在台灣高雄，只因為他的爸爸要選高雄市長，他只是一個8歲小男孩。

簡煥宗此文一出，立即引爆網友不滿灌爆其臉書，連藍委徐巧芯都在臉書痛批，「他爸要選高雄市長，校園霸凌就可以美化成『他只是個8歲的孩子』？民進黨不要為了他老爸的政治前途昧著良心說話」。

民進黨高雄市議員簡煥宗。（圖取自簡煥宗臉書）

簡煥宗今日又在臉書貼出自己參加校慶的照片，他表示「看到滿場孩子的笑容與活力，也再次提醒我們，教育的本質，是陪伴與教導，不是一味地苛刻責難。在孩子的成長過程中，犯錯並不是羞恥的事，而是必經的學習階段。跌倒了再爬起來，做錯了再調整，只要願意改進，就是寶貴的成長」。

簡煥宗更指出「我們大人能做的，就是給孩子足夠的空間、耐心的引導，以及相信他們能變更好。每一個孩子，未來都有無限的可能，別因大人的紛擾，阻礙了孩子的未來」。

網友留言。 （圖取自簡煥宗臉書）

此文一出，再度引爆網友怒火，痛批「參加小學校慶的時候，有沒有跟學生說，就算被霸凌被堵在廁所不要緊張，對方只是8歲」、「不知道議座上台致詞時，有沒有跟學生說：打打鬧鬧把別人關在廁所都沒關係，因為你們只有8歲」、「替高雄小孩感到悲哀…校慶被這種只會護航自己同黨的一員玷污了」。

網友留言。 （圖取自簡煥宗臉書）

另有網友表示，「說個笑話：挺霸凌的議員參觀小學」、「漠視霸凌的人，有什麼資格談打造溫暖的學習環境」、「為什麼你在檢討被害者，不會太離譜嗎？你是要怎麼保護人民啦！不會太扯嗎？被打的如果是你的孩子呢⋯⋯睜眼說瞎話嗎」、「教育的本質，是陪伴與教導，說的好，自己的孩子都沒陪伴好沒教導好，那就別出來選市長了，修身齊家要做到」。

