就是要推代理孕母！陳昭姿喊：新會期爭取排案「不能冷凍在委員會」

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度納入「人工生殖法」，即使兩年條款期限已到，她還是繼續留在立法院。民眾黨團今（4）日宣布新會期優先法案，陳昭姿也再喊，努力目標就是人工生殖法，她會積極爭取排案機會，不能再讓許多家庭的希望，被無限期冷凍在委員會。

陳昭姿表示，這個會期她會到司法及法制委員會，她也要向大家報告，「人工生殖法」是由司法及衛環聯席審查，請大家放心，即便她到司法委員會，推動代孕法制化的腳步也不會停下。

陳昭姿說明，她新會期的努力目標，第一項就是人工生殖法，在她提出的法案中，明確寫出適用的委託者條件、應保障的孕母權益（身心理、自主權、經濟等），以及以兒童最佳利益為核心的制度設計。她說，再次重申，代孕不會因為沒有法律而消失，卻會因為沒有法律保障，讓孩子、孕母及委託者都陷入風險之中，這絕不是大眾所樂見的狀況。

陳昭姿稱，這個會期，她會積極爭取排案機會，不能再讓許多家庭的希望，被無限期冷凍在委員會。

陳昭姿還說，為了防止檢察官濫權、押人取供，台灣民眾黨黨團將提出《刑事訴訟法》修法，保護基本人權與司法正義，避免讓司法變成清算的工具，國家有追溯犯罪的權利，也必須同時承擔保障人權的義務。

陳昭姿稱，「在民進黨政府實質廢死狀況下，為了回應社會大眾對於公平正義的期待，這個會期我們將推動刑法修法」，增訂無期徒刑不得假釋的規定，守護公平正義，保障人民安全。

