就是要格陵蘭？傳川普下令制定「入侵方案」 美軍高階將領表示反對

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在第一任期時，就對收購丹麥自治領地格陵蘭表達高度興趣，而自從近日活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，川普更是表示聲稱美國需要得到格陵蘭，還稱簡單的方式無法達成協議，就要採取艱難方式，更是有外媒指出，川普已經命令美國特種部隊司令部擬定入侵格陵蘭的方案，但美軍高階將領對此表示反對。

圖為去年丹麥士兵在格陵蘭進行演習。（圖／美聯社）

根據英國《星期日郵報》的報導，消息人士指出，以川普的國土安全顧問、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）為首的「鷹派」團隊，希望趁著俄羅斯或中國採取行動之前，率先佔領戰略位置重要的格陵蘭島，對此，消息人士也透露，川普已要求聯合特種作戰司令部（JSOC）制定格陵蘭入侵方案，但參謀首長聯席會議明確表達反對立場，強調這項行動不僅違法，也不會獲得國會支持。

一名消息人士也稱美國軍方高層試圖透過討論一些較不具爭議的方案來轉移川普注意力，包括攔截俄羅斯為規避西方制裁而派出的數百艘影子船隊，或是對伊朗發動打擊行動。「將領們認為川普的格陵蘭計畫既瘋狂又違法」、「他們說，這就像在應付一個5歲小孩一般」另一名不具名外交消息人士說道。

對此，就有不具名英國外交官認為，川普的另一個目的，就是想在11月期中選舉前轉移選民對經濟問題的不滿情緒，因為選舉後他可能喪失國會主導權，讓民主黨取得多數席次。也有一些歐洲官員懷疑，環繞在川普周圍的讓美國再次偉大（MAGA）派試圖藉由佔領格陵蘭從內部瓦解北約，因為國會不會允許川普退出北約，佔領格陵蘭島可能會迫使歐洲國家放棄北約。

歐洲官員也擔心，期中選舉前的行動時機將在夏季結束，因此預估川普會提早動作，而7月7日的北約峰會，可能成為達成妥協協議的關鍵時刻，而在該妥協情境下，丹麥可能同意川普全面進入格陵蘭的軍事權限，同時拒絕俄羅斯和中國進入該地。

