就是要格陵蘭！貝森特曝川普盤算：歐洲太軟弱

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）透露爭奪格陵蘭最大原因。圖／翻攝畫面

美國總統川普（Donald Trump）18日凌晨在社群指出，將於2月1日起針對歐洲8國徵收10%關稅，6月1日起若這些國家仍不讓步，將提高至25%，直到買下格陵蘭為止，不過消息一出，引發歐洲國家不滿；對此，美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）在美國全國廣播公司《NBC News》節目中受訪時透露爭奪格陵蘭最大原因。

川普日前稱，美國尋求獲得格陵蘭已經長達150年，除格陵蘭擁有豐富的天然資源、蘊藏稀土金屬，又位於北極貿易路線，極為重要，不過《NBC News》專訪美國財政部長貝森特時質疑，川普為何執意與歐洲爭奪格陵蘭？貝森特表示，事實上美國尋求格陵蘭已經長達1個世紀，不過川普關注的，是未來俄羅斯等國家於北極地區構成的威脅。

貝森特認為，「從長遠來看，這場北極之爭是真實存在的」，若俄羅斯或其他地區對格陵蘭島發動攻擊，美國也會被捲入其中，強調「美國現在是世界上最強大的國家，歐洲人展現的是軟弱，而美國展現的是實力」，因此目前最好「讓它成為美國的一部分」，就不會發生衝突。

川普為買下格陵蘭，針對歐洲8國課徵關稅。圖／白宮臉書

先前川普以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球各國徵收關稅，稱在緊急情況下監管進口，如今川普為買下格陵蘭，將針對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭課10%關稅，若8國最終仍不讓步，將提高至25%稅率，報導指出，美國最高法院預計將同樣以《國際緊急經濟權力法》作出裁決。

對此，貝森特解釋，此舉旨在避免未來出現國家緊急狀態，稱「這是總統的一項戰略決策」，能以美國的經濟實力來避免戰爭，至於川普針對歐洲8國的關稅是否被用作與其他歐洲國家談判的籌碼，貝森特則引述川普先前所說「如果格陵蘭島不成為美國的一部分，就不可能加強安全」，且「美國無論如何都會得到格陵蘭島」，不過是否考慮「軍事行動」尚未與川普討論過。

然而格陵蘭島目前為北約盟國丹麥領土，民主黨人士警告，美國對格陵蘭島採取的任何行動都將摧毀北約，被問及「格陵蘭島和北約哪一個對美國國家安全更重要？」貝森特先是稱這是一個「偽命題」，隨後表示「我們當然會繼續留在北約」。

川普日前關稅計畫傳開，引發丹麥與格陵蘭大規模示威遊行，紛紛走上街頭、高舉旗幟抗議川普收購意願，歐盟理事會則表示，將於未來幾天召開「歐洲理事會特別會議」，歐盟委員會主席強調，歐洲將致力於維護格陵蘭島和丹麥主權。



