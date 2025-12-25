就是要藍白合？國民黨新竹市黨部認挺高虹安 盼「這人」知所進退

即時中心／潘柏廷報導

新竹市長高虹安，擔任立委期間涉詐領助理費，原一審認定其犯貪污罪，但二審則判決撤銷，也讓高虹安日前依法復職；隨著2026年新竹市長選舉不到一年的時間，國民黨前發言人何志勇近日也宣布參選，且高虹安也尚未恢復民眾黨的黨籍，讓新竹市長是否能藍白合成外界關注的議題。對此，國民黨新竹市黨部主委王志豪今（25）日也坦言，支持高虹安連任為目標，更相信以何志勇的睿智會有所考量知所進退。





有關於2026年新竹市長選舉的規劃，身為國民黨新竹市黨部主委的王志豪今日表示，就根據國民黨中央黨部的發言，以及兩黨協調小組所達成共識。他稱2026年新竹市長的選舉依然依據採取原任、連任為優先，這也是過去經驗法則，唯有「一加一才可以大於二」的力量才能爭取2028年的總目標。

針對何志勇是否堅持到底參選，王志豪則相信，以何志勇的睿智會有所考量知所進退，然後達成國民黨的總目標為優先，因此坦言2026年新竹市長選舉，主要以支持高虹安連任為目標，而黨內不會提出任何人選參選。

面對若高虹安沒有回歸民眾黨是否仍支持其選市長，王志豪也說，如果高虹安以別的黨籍或者無黨籍參選，自己身為最基本的黨員，則會根據國民黨的指示做最後面的協調跟處理。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

