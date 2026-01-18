就是要買格陵蘭！ 川普宣布對「反美8國」課10%關稅

美國總統川普再次強調，基於國安考量，美國一定要取得丹麥屬地格陵蘭。（圖／美聯社）





美國總統川普再次強調，基於國安考量，美國一定要取得丹麥屬地格陵蘭。他最近也放話，如果有國家不願配合，就會祭出關稅手段。川普的最新貼文指出，從2月1日起，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品，加徵10%的關稅。

新聞主播：「最新消息，美國總統川普剛剛在社群媒體發文，點名要對反對他取得格陵蘭的北約國家課徵關稅。」

川普的發文指出，從2月1日開始，將對8個國家，包括丹麥、挪威、瑞典，法國、德國、英國，荷蘭和芬蘭輸往美國的所有商品，將一律課徵10%的關稅，而到了6月1日，關稅將提高到25%，直到達成格陵蘭的購買協議為止。

廣告 廣告

ABC資深白宮記者席琳娜：「川普還在貼文中說，這些國家正在玩火，將風險推高到無法承受，也無法持續的程度，而這些國家，都是美國的重要盟友，也是北約成員。與此同時，格陵蘭和丹麥正在各地同步舉行示威遊行，要美國別碰格陵蘭。」

格陵蘭民眾：「我們對成為美國人不感興趣，川普先生，格陵蘭島歸格陵蘭人所有，而不是美國。」

格陵蘭主權爭議持續升溫，美國與歐洲盟友關係，也面臨考驗。

更多東森新聞報導

川普關稅裁決 美高院最快下周揭曉 白宮祭10％備案

美航空總署急發通知 警告中南美洲恐有軍事活動

伊朗官媒釋出暗殺威脅 嗆川普「這次子彈不會射偏」

