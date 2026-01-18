川普為掌控格陵蘭，對不支持的8個歐洲國家加徵關稅施壓。（示意圖／Pexels）





「就是要拿下格陵蘭」的美國總統川普又有新動作。這回他把矛頭指向「不支持美國控制格陵蘭」的歐洲國家，包含丹麥、德國、英國和髮國等8個國家，都被點名。從2月1日起，輸美商品全面加徵10%關稅，而這些國家，若是到了6月還不屈服，關稅稅率將會上調到25%。

數百人走上街頭，有人揮舞國旗，有人高舉標語，上面清楚寫著「格陵蘭是非賣品。」

格林蘭民眾：「我們對成為美國人，不感興趣，川普先生，格陵蘭島歸格陵蘭人所有，而不是美國。」

廣告 廣告

面對格陵蘭民眾的強烈反彈，美國總統川普態度依舊強硬，甚至祭出關稅手段，展現出勢在必得、意圖拿下格陵蘭的決心。凡是站在他對立面的國家，幾乎都被列入美方的施壓名單之中。

新聞主播：「最新消息，美國總統川普，剛剛在社群媒體發文，點名要對，反對他取得格陵蘭的，北約國家課徵關稅。」

川普的發文指出，從2月1日開始將對8個國家，包括丹麥、挪威、瑞典，法國、德國、英國，荷蘭和芬蘭，輸往美國的所有商品，將一律「課徵10%的關稅」，而到了6月1日，關稅將「提高到25%」，直到達成，格陵蘭的購買協議為止。

ABC資深白宮記者席琳娜：「川普還在貼文中說，這些國家正在玩火，將風險推高到無法承受，也無法持續的程度，而這些國家，都是美國的重要盟友，也是北約成員。」

被點名的8個國家隨即表達強烈反彈，包括英國、法國、挪威、丹麥、荷蘭、瑞典、德國、芬蘭，以及歐盟，皆齊聲表示對川普的關稅威脅感到震驚且無法接受。不過，並非所有歐洲國家都選擇正面對抗華府。

義大利國防部長克羅塞托：「派出15名義大利士兵，究竟能做什麼，是去觀光嗎？，我無法理解...，15個義大利人，15個法國人，15個德國人...，聽起來像個笑話。」

面對緊張升溫的情勢，義大利選擇走自己的路，不跟進丹麥發起的軍演，也不加入格陵蘭主權爭議，更成為少數沒有被川普點名加徵關稅的國家。

更多東森新聞報導

就是要買格陵蘭！ 川普宣布對「反美8國」課10%關稅

共軍通報美國2艘軍艦穿越台海 川習會後首次

台積電「連根拔起」換關稅？張惇涵：「美光」也沒變「台光」

