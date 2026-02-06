「就是鳥鳥沒進去」營造商老總豪擲80萬給小三特助！赴義大利隨便買 正宮氣炸求償判賠

知名營造商曾姓總經理遭元配指控與陳姓女特助發生婚外情。示意圖

高雄一名知名營造商曾姓總經理遭元配指控與陳姓女特助發生婚外情，不僅豪擲80萬元資助陳女赴義大利旅遊購物，還多次在公司監視器下親熱摟抱。 儘管陳女辯稱雙方僅是工作夥伴，但法院根據兩人互稱「我的唯一」、鹹濕對話以及曾男向友人吹噓「該做的都做了」等證據，認定兩人關係逾越男女分際，判決須連帶賠償元配60萬元定讞。

辦公室公然放閃 全公司都知她是小三

判決指出，曾男與元配於2007年結婚，育有兩名子女。陳女則於2022年起擔任曾男的特助。公司董事長及員工證實，兩人在到職不久後便過從甚密，公司監視器甚至多次錄下兩人摟抱、搭肩進辦公室的畫面。 證人更直言：「全公司的人都知道上訴人是曾男的小三，連工地的人都知道」。

元配指控，曾男為了犒賞陳女，在陳女去義大利旅遊期間，先後匯款共80萬元作為零用錢與購物金。面對質疑，陳女雖辯稱其中70萬元是受託幫公司購買香水，剩餘40萬元已歸還，但該說法遭公司相關人員打臉，表示該款項與公司資金無涉。 此外，曾男還多次帶陳女購買精品包，並承諾要買新房同居，討論選購沙發、床鋪及家具。

露骨LINE對話曝光：該做的都做了

法院審理期間，兩人的對話紀錄成為致勝關鍵。曾男曾對陳女傳訊：「００好美啊，我硬了」、「妳是我的唯一」、「我認定妳了」，甚至承諾會簽字離婚。最令元配心碎的是，曾男曾向友人吹噓：「我跟００常常抱在一起」、「到現在都沒有做愛過，該做的事情都做過了，就是鳥鳥沒有放進去過」。

高雄分院法官認為，雖然陳女援引其他判決辯稱「配偶權非憲法權利」，但法官認定其行為已嚴重破壞他人婚姻生活的圓滿與安全，且情節重大。考慮到元配身為護理師需扶養兩子，而陳女與曾男的行為導致元配身心受創需心理諮商，最終維持原判，判決陳女與曾男應連帶賠償60萬元，全案定讞。



