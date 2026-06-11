就服乙級等3技能檢定職類 116年全面採線上測試

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）報考技能檢定民眾注意，明年開始3個職類考試將全面改採電腦測試，包括就業服務乙級、國貿丙級及門市服務，勞動部技檢中心說，採線上測試難度不會降，也避免成績評判差異。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心近日將修改116年技能檢定規定，包含部分職類改採線上測試，也有部分職類將改隔年辦理及預告將停辦。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心主任楊國聖接受媒體聯訪表示，全國技能檢定每年有3梯次可報考，其中原本採紙筆測試的就業服務乙級、國貿丙級及門市服務職類，明年起將全面改採電腦測試辦理。

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楊國聖指出，這3個職類過去採紙筆測試，並須集中閱卷，導致民眾等待成績期間將較長，而集中閱卷也難免會有成績疏漏及評判差異，未來改採數位測試就可避免這類狀況產生。

對於有質疑改採線上測驗難度可能降低，楊國聖強調，職安衛乙級職類改採線上測試後，吸引更多民眾報考，但合格率仍在一定水準，顯見仍有把關機制在，且技能檢定的題庫都有定期更新，不會有難度降低的情況發生。

根據統計，去年全國技能檢定3個梯次共有42萬2133人報名，其中就業服務乙級有7308人報考、國貿丙級2420人報考、門市服務109人。

根據草案，也有部分職類將停辦或者是改隔年辦理，楊國聖說，化學-有機物檢驗及無機物檢驗2個職類現在並沒有強制要求從事相關工作必須有證照，且報考人數也不多，辦理行政成本效益不大，因此將於118年起停辦；而農田灌溉排水相關3個職類也將改採隔年辦理。（編輯：李錫璋）1150611