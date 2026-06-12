就業不擔憂 竹市首推16-40歲線上職涯諮商服務

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新竹市政府積極推動「青年履歷健診暨職涯諮商活動」，致力打造「青年職夠力、就業不擔憂」的友善環境。(圖由新竹市政府提供)

（另開新視窗）

記者曾芳蘭／竹市報導

迎接六月畢業季求職潮，新竹市政府為協助新鮮人舒緩求職焦慮並精準接軌產業動能，積極推動「青年履歷健診暨職涯諮商活動」，致力打造「青年職夠力、就業不擔憂」的友善環境。今年因應數位趨勢全面升級，市府首度推出「線上諮商系統」，讓十六歲至四十歲的青年朋友、透過行動裝置即可預約專業職涯諮詢服務，突破時間與地域限制獲取市府專業資源，厚植職場即戰力。

高虹安表示，市府今年以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸，全面支持青年拓展職涯、打造屬於自己的成功人生，此次首度導入「線上職涯諮商系統」，不僅提升服務便利性，也進一步降低青年尋求職涯協助的門檻，協助青年釐清發展方向、建立職場信心，讓市府成為青年逐夢與圓夢路上的堅實後盾。

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勞青處長吳達偉表示，面對國際局勢變動與就業市場的挑戰，為協助青年及早掌握自我優勢與職涯發展策略，今年度透過活動網站導入線上諮商系統，結合專業職涯諮詢師與CAPS專業適應測驗與科學化診斷，能有效協助青年釐清職涯目標，並提供職涯諮商與履歷健診服務，引導青年掌握自我優勢，量身打造專業形象，協助穩健邁出職涯關鍵第一步。青年履歷健診暨職涯諮商活動包含「團體職業心理測驗及解說」四場次，提供測驗工具進行施測與報告解說，協助受測者了解自我及未來求職方向；「求職技能工作坊」六場次，指導履歷撰寫技巧、面試技巧等求職技能，同時進行履歷健診諮詢；以及個人一對一「職涯諮商服務」，共一百七十二人次。

青發中心說明，「青年履歷健診暨職涯諮商活動」全程免費，歡迎年滿十六到四十歲設籍、就學或就業於竹市的青年踴躍報名參加，透過職涯專家帶領與解說，幫助青年深入瞭解職業性向，規劃人生藍圖，及早確立職涯興趣及提升職場競爭力。報名自即日起至額滿為止，歡迎青年朋友上活動官網( https://reurl.cc/yO4AO6 )預約。