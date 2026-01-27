就業保險法修法在即 民團提6大訴求 盼失業給付提高至薪資8成

勞動部日前預告修正《就業保險法》，將擴大就業保險的加保年齡、縮短請領失業給付等待期及增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月規定。勞工陣線等民團今日(27日)召開記者會，提出就業保險給付水準提高至投保薪資水準8成等六大訴求，盼成為台灣就業安全體系的重要支柱。

勞動部去年(2025年)12月預告修正《就業保險法》，將取消現行就業保險65歲投保上限，並且縮短請領失業給付等待期至7天及增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月規定。

廣告 廣告

民進黨立委范雲及勞工陣線等民團共同召開記者會，認為我國《就業保險法》於自2003年施行後，已歷經20多年未大修，呼籲勞動部本次修法應把重心從早期消極維持失業者基本生活，逐步轉向「積極促進就業」。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，民團此次提出的六大訴求，包含簡化失業給付流程、降低行政程序來回認定負擔；擴大納保對象，補強青年與高齡再就業者保障；將「適當就業」納入制度核心；提高失業給付比例與給付期間，強化失業期間經濟安全；放寬延長失業給付的啟動門檻；並檢討投保薪資分級制度，使給付更貼近實際薪資水準，全面強化就業安全網，盼成為台灣就業安全體系的重要支柱。

楊書瑋指出，現行失業給付僅以投保薪資6成計算，對失業期間的基本生活與家庭責任保障不足，他們主張將失業給付比例提高至8成；同時給付期間由6個月延長為9個月，並對特定族群再加發給付。他說：『(原音)針對原本裡頭提到的這個特定族群，譬如說年滿45歲、身心障礙者或是我們認為因職災導致失能的這群勞工，則是另外應再加發3個，那之後仍然沒有辦法就業的勞工就應該要參加政府全日制的公共職訓，繼續進入到這個職業訓練相關的這個津貼，然後整體來提高整體的就業安全的這個保護。』

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，許多職災勞工因傷病失能、勞資關係破裂或復工失敗被迫離職，實際同時承擔職災與失業風險，卻未被就業保險制度完整承接。她呼籲勞動部應檢討失業給付與自願離職認定，將職災勞工納入更周延的就業安全保障。

與會的勞動部勞動保險司科長黃琦鈁回應，勞動部去年預告就保法修法，希望進一步促進家庭性別分工的實質平等，擴大被保險人的給付權利，並強化就業保險作為勞工經濟安全網的保障功能。對於各界的修法建議，勞動部將在兼顧就業保險促進就業、提升勞工職能的政策目的，在「基金財務可負擔性」原則下，通盤研議各項修正意見，持續精進制度設計。