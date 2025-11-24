就業差轉考公務員 中國343萬人報考碩士生連3年下降

（中央社台北24日電）中國教育部官網今天公布，今年12月20至21日舉行的2026年全國碩士研究生招生考試，總報考人數約為343萬人，較2025年（2024年底考試）的388萬人顯著減少，是連續第3年下滑，且遠低於2023年（2022年底考試）高峰值的474萬人。

相隔3年，中國碩士研究生報考人數從474萬人大幅降到343萬人，降幅近28%。有分析指出，如今中國就業大不易，花錢讀碩士、博士學位不但不再是高薪保證，甚至不再是就業保證。加上報考公務員以獲得穩定待遇的吸引力更大，使「考公」（報考公務員）有效分散了「考研」的人潮。

央視新聞報導，中國教育部表示，該部近日會同中國國家教育統一考試工作部際聯席會議各成員單位，召開2026年全國碩士研究生招生考試安全工作視訊會議，全面部署考試安全與組織工作，並公布上述數字。

根據公開資料，自2012至16年，中國考研（報考碩士研究生）人數大致在約165萬至177萬人之間起伏。2017年，考研人數開始快速成長到約201萬人，不但突破200萬大關，且較2016年的177萬人明顯增加。

此後，自2018至2023年這6年間，中國考研人數節節上升，2018年已達約238萬人，2019年就激增至約290萬人，2020年突破300萬大關至約341萬人；2021年（2020年底考試）正值COVID-19疫情滿1年，考研人數續增至約377萬人；2022年突破400萬人大關，暴增至約457萬人；2023年疫情結束，考研人數更登上約474萬人的高峰。

此後，隨著中國經濟及就業形勢，不但未如預期般在疫情後復甦，反而日趨嚴峻下，考研人數開始反轉向下，2024年減少到約438萬人；2025年形勢更為嚴峻，考研人數跌破400萬人關，進一步減少到388萬人；本次2026年（今年底考試）又再縮減至343萬人。

綜合中國媒體先前報導，疫情後考研人數反轉向下，最主要原因是正是目前中國的經濟及就業形勢不佳。以前大學生大多覺得「讀研=高薪=好工作」，但如今反而覺得讀研「怎么算都不劃算」。其中，占中國碩士班研究生65%的「專業碩士」，學費是其餘35%的「學術碩士」的4至5倍以上，讓許多學生及家長吃不消。

在這種情況下，即使花大錢讀完專業碩士，但如今中國就業形勢不佳，導致碩士、博士畢業的薪水不但大不如前，如今甚至得和大學畢業生一起搶飯碗，且一樣可能找不到工作，在權衡下，許多大學生更降低了想要考研的動力。

此外，中國大學畢業生除了傳統的考研或就業外，還可選擇考公、留學、學技能等途徑。特別是考公，報名人數近幾年節節上升，與考研呈明顯反比。對中國年輕人而言，考公的確定性比考研強得多，且考上就是「鐵飯碗」，不用賭2至3年畢業後的就業形勢，有效分散了考研的人潮。（編輯：邱國強/陳正健）1141124