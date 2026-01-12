就業市場停滯 26%失業者「半年找不到工作」

2026年美國就業市場釋出不同訊息，去年12月失業率為4.4%，低於預期，但就業成長同樣低迷。圖為伊利諾州的招聘廣告。(美聯社)

美國去年12月失業率為4.4%，低於預期，但就業成長同樣低迷，新增就業人口約5萬人是自2003年以來、非經濟衰退期間最低的單月增幅，勞動市場陷入「低招聘、低解雇」的停滯狀態，沒有穩定全職工作的民眾困在失業狀態的時間恐更長。

華爾街日報報導，失業人士面臨更漫長的求職過程，數百萬人靠同時打好幾份零工勉強維生。12月超過530萬人只能從事兼職，雖然這數字較11月下降，但到去年底仍有約3.1%的美國勞動力困在兼職工作中，高於一年前的2.6%。

廣告 廣告

12月的失業時間中位數達到11.4周，創下自2021年12月以來的新高。失業超過27周以上的長期失業人士，已占所有失業人口的26%，高於一年前的22%。長期失業的成本往往隨時間愈來愈沉重，如動用儲蓄、錯失提撥退休帳戶或培養可獲得更高薪技能的機會。就業研究智庫阿普強研究所(Upjohn Institute)資深經濟學者赫許賓(Brad Hersbein)說這會留下長期的創傷效應。

知名企業正宣布大規模裁員，一些高層更直言人工智慧(AI)預計可以取代更多工作，因此連白領階級的悲觀情緒都在不斷升高。25歲以上、擁有學士或更高學歷的失業率目前為2.8%，高於一年前的2.5%。

33歲的瓊斯(Glenn Jones)原本是年薪9萬元的業務，2024年5月被裁後只能靠零星接案、家人支援，他在2018年購入的房子從「巨大的恩賜，變成壓在肩上的恐懼」，擔心無法負擔每月2400元的房貸。他已申請超過千份工作，其中外送平台DoorDash因當地申請人數過多，只能將他排入候補名單。

住在芝加哥郊區、55歲的林德(Jeff Lind)原本是一家藥廠的業務主管，年薪25萬元，直到2024年10月被裁員。截至目前林德已申請超過800個職缺仍未成功，其中甚至包括時薪計酬的外送與零售工作。為了支付帳單，他已從401(k)退休帳戶領了10萬元，還因此付4萬元的稅金與提前提領罰款。他的兩個孩子為了省錢，從四年制大學轉至社區大學；林德無奈道：「我正處在人生中應該賺得最多、為自己和家庭未來貢獻最多的年紀，但這一切都沒有發生。」

更多世界日報報導

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油