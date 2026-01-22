就業市場熱！2025全年失業率3.35%創25年新低 勞參率改寫近36年紀錄
主計總處今（1/22）日公布2025年12月和全年的失業率分別為3.3%、3.35%，雙雙創下連續25個月新低紀錄，而全年的勞動參與率則創下近36年來新高。官員表示，依照過往經驗，今年1月在農曆春節之前，預計將迎來一波消費旺季，通常會有臨時性跟短期工作，通常失業率偏低，若無意外發生，今年1月失業率有機會再下降。
主計總處今天公布2025年12月暨全年人力資源調查統計結果，12月失業率為3.3%、月減0.03個百分點，創下25年同月以來低點，而經季節調整後失業率為3.35%，則是創下26年以來最低。至於全年的失業率為3.35%，年減0.03個百分點，創下民國2001年、25年同期以來的新低。
根據統計，去年全年的失業人數為40.3萬人，年減3000人或0.82個百分點；至於12月的失業人數有39.8萬人，月減3000人或0.8%，主因是工作場所業務緊縮或歇業而失業者，減少2000人所致。
值得注意的是，2025年勞動力人數平均為1202.8萬人，年增2.7萬人或0.23%；而勞動力參與率平均為59.43%，年增0.15 個百分點。國勢普查處副處長譚文玲說明，勞參率創下近36年來的新高，主要是勞動部和國發會積極推動女性和中高齡就業，如放寬勞保年金投保上限，65歲以上勞工可續留職場，且女性近10至20年的勞參率提高，兩者提供很大的貢獻。
另一個在勞動力低度運用方面，去年12月工時不足就業人數為12.7萬人，月增3000人或2.47%，而全年工時不足就業人數平均為11.9萬人。譚文玲表示，工時不足與無薪假雖有關聯，卻沒有絕對相關，除了季節性因素，還與受訪勞工對增加工時的意願強弱有關，除了對等關稅議題，還有季節性導致農閒等因素，使得工時不足人數增加。
由於台美關稅談判在本月中旬結果出爐，譚文玲認為，對等關稅談定15%且不疊加，對傳統產業是好消息，意味著與競爭國家站在同一個起跑點，確實能提升競爭力，只是全球面臨產能過剩，對於就業市場或失業率是否有幫助，還需關注後續發展。
更多太報報導
AI需求撐盤！去年前11月實質總薪資年增2.34%、創10年最高
縣市財力分級大洗牌！ 台東、新竹縣市「與台北並列第一級」
2025年CPI為1.66%創五年新低! 主計總處：連8月低於通膨警戒線
其他人也在看
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 10則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 8則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 42則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 25則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 10則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 63則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 10則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 22則留言
高度警戒台灣隊！日媒盛讚「勢不可當」 經典賽有望扮黑馬讓日本武士翻船
體育中心／綜合報導經典賽開打在即，日本大聯盟專家村田洋輔撰文分析各國戰力，點名台灣隊勢不可當，有望扮演黑馬扳倒日本武士隊，不得不防。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 41則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53則留言
彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了
年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天（21日）再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 21則留言
每天只吃一餐竟變胖！她體脂57％ 營養師揭「做錯1步」：身體一半全是油
吃得少卻更胖，甚至變成「泡芙人」，其實是吃錯方法。營養師陳冠蓉分享，一名雙寶媽為了減肥，一天只吃一餐，體脂率竟高達57%，讓她非常崩潰，其實只靠意志力減重，單純的少吃多動，流失的多半是水分與肌肉，若想減去脂肪，飲食方式也要調整，例如每餐攝取蛋白質、蔬菜與「優質碳水」，體脂率才會逐步下降。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 92則留言