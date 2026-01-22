就業市場熱！2025全年失業率3.35%創25年新低 勞參率改寫近36年紀錄

主計總處公布2025年全年失業率創下25年來新低，而勞動參與率則創36年來新高，顯示就業市場熱絡。資料照



主計總處今（1/22）日公布2025年12月和全年的失業率分別為3.3%、3.35%，雙雙創下連續25個月新低紀錄，而全年的勞動參與率則創下近36年來新高。官員表示，依照過往經驗，今年1月在農曆春節之前，預計將迎來一波消費旺季，通常會有臨時性跟短期工作，通常失業率偏低，若無意外發生，今年1月失業率有機會再下降。

主計總處今天公布2025年12月暨全年人力資源調查統計結果，12月失業率為3.3%、月減0.03個百分點，創下25年同月以來低點，而經季節調整後失業率為3.35%，則是創下26年以來最低。至於全年的失業率為3.35%，年減0.03個百分點，創下民國2001年、25年同期以來的新低。

根據統計，去年全年的失業人數為40.3萬人，年減3000人或0.82個百分點；至於12月的失業人數有39.8萬人，月減3000人或0.8%，主因是工作場所業務緊縮或歇業而失業者，減少2000人所致。

值得注意的是，2025年勞動力人數平均為1202.8萬人，年增2.7萬人或0.23%；而勞動力參與率平均為59.43%，年增0.15 個百分點。國勢普查處副處長譚文玲說明，勞參率創下近36年來的新高，主要是勞動部和國發會積極推動女性和中高齡就業，如放寬勞保年金投保上限，65歲以上勞工可續留職場，且女性近10至20年的勞參率提高，兩者提供很大的貢獻。

另一個在勞動力低度運用方面，去年12月工時不足就業人數為12.7萬人，月增3000人或2.47%，而全年工時不足就業人數平均為11.9萬人。譚文玲表示，工時不足與無薪假雖有關聯，卻沒有絕對相關，除了季節性因素，還與受訪勞工對增加工時的意願強弱有關，除了對等關稅議題，還有季節性導致農閒等因素，使得工時不足人數增加。

由於台美關稅談判在本月中旬結果出爐，譚文玲認為，對等關稅談定15%且不疊加，對傳統產業是好消息，意味著與競爭國家站在同一個起跑點，確實能提升競爭力，只是全球面臨產能過剩，對於就業市場或失業率是否有幫助，還需關注後續發展。

