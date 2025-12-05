就業數據分歧 四大指數收盤漲跌互見

美國公布最新就業報告，首次申請失業救濟金人數為19.1萬，比前一週減少了2.7萬，創2022年9月以來新低，但前一天公布的「小非農」就業報告卻顯示，上月就業人數意外下滑，就業數據分歧，四大指數終場漲跌互見。

道瓊工業指數下跌31點，收在4萬7850點；那斯達克指數上漲51點，收在2萬3505點；S&P500指數上漲7.4點，收在6857點；費城半導體指數下跌64點，收在7215點。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

