就業數據分歧 美股收盤漲跌互見

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國股市今天走勢震盪，主要指數收盤漲跌互見，投資人一邊消化勞動市場不同數據，一邊關注聯邦準備理事會（Fed）下週政策決議。

法新社報導，美國最新公布的一週首次申領失業救濟金人數減少2萬7000人，表現亮眼。但整合運算及企業外包供應商ADP公司昨天公布的就業報告顯示，上月就業人數意外下滑。

人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas Inc.今天公布的報告則顯示，11月裁員人數較去年同期激增，使得2025年全年裁員總數攀升至2020年以來最高。

道瓊工業指數小跌31.96點或0.07%，收報47850.94點。

標普500指數小漲7.40點或0.11%，收在6857.12點。

那斯達克綜合指數上漲51.05點或0.22%，收23505.14點。

費城半導體指數下跌64.54點或0.89%，收7215.97點。（編譯：楊昭彥）1141205