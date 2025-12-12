就業服務重要夥伴 雲嘉南分署表揚資深志工及績優團體





勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦114年度就業服務志工會員大會，除表揚6位資深志工、志工幹部與團體績效外，也啟動移工議題特殊訓練課程。雲嘉南分署長劉邦棟表示，隨著移工換工與雇主諮詢需求增加，受訓志工將成為現場不可或缺的支援力量。志工是就業服務體系的重要夥伴，除協助穩定服務品質，也助員工更專注於個案諮詢與專業輔導。

雲嘉南分署表示，志工隊成立超過20年，志工長期協助民眾申辦失業給付、填寫資料、查詢職缺與服務引導，不僅提升運作效率，也在求職者最需要支持時，提供溫暖而穩定的陪伴。 會員大會轄屬各就業中心志工出席參加，共同回顧年度服務成果並展望未來方向。

獲得表揚的資深志工陳滿足服務滿25年，89年加入虎尾就業中心志工分隊，長年陪伴求職民眾度過各種不安與挫折。陳滿足說，看見長期失業的民眾重新站起來，那份真摯的感謝就是支持持續服務的力量。而團體績效獎由台南就業中心志工分隊獲得，分隊全年服務量居冠，表現績優。

因應多元勞動力與移工人數持續成長，移工議題特殊訓練課程內容，涵蓋移工相關法規、常見案件處理方式、跨機關協作流程及翻譯資源串接。課程目標協助志工能快速辨識問題並提供初步指引，再與翻譯及專業人員接力，使服務更完整、友善。

曾秋瑾秘書表示，隨著勞動力結構改變，志工服務也必須升級，未來分署將持續導入新訓練、擴增服務量能，使志工夥伴從傳統求職引導，延伸至支援包含移工的多元族群。期盼在志工隊、就業中心與分署共同努力，讓就業服務更全面、更具溫度，也更能回應在地勞動者的不同需求。

