就算解散國會也不敢下來選！王鴻薇狠酸：賴清德不如高市早苗有guts

立法院21日、22日召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，但賴清德未列席，朝野立委在會中針鋒相對。國民黨立委王鴻薇批評，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）賭上首相大位解散眾議院，反觀賴清德就算解散國會也不會下來重選，只是躲在憲政體制保護傘下繼續挑起社會對立，沒有擔當。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院於今年1月14日與15日召開首場公聽會後，21日、22日召開全院委員會，原定邀請被彈劾人說明15分鐘後由立委詢問，但因賴清德不列席，改由提案領銜人代表說明彈劾意旨後，由11名朝野立委發言說明。總統府20日下午回函立法院表示，依據憲法法庭判決，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。

民進黨立委鍾佳濱在審查會中提到，高市早苗昨日宣布賭上首相大位，將於23日解散眾議院，預計2月8日重選。他指出，台灣憲政體制雖非內閣制，但當國會多數認為行政院不值得信任、不能執行民意託付時，國會多數可以發起不信任投票，質疑國民黨為何不敢針對行政院長卓榮泰提出倒閣。鍾佳濱還提到民眾黨立委大部分將在2月1日辭職，質疑彈劾的正當性。

王鴻薇反擊表示，高市早苗身為女性領導人非常有膽識，願意賭上首相職位跟政治生命負起責任，宣布解散國會。但今天我國若解散國會，賴清德不會下來重選、不會負起政治責任跟政治生命，因為賴躲在憲政體制保護傘下，民進黨竟還說風涼話。她強調，高市早苗有這樣擔當，但賴清德沒有，只是想要繼續挑起社會對立而已。賴清德敢跳下來重選嗎？敢賭上他的政治生命嗎？賴清德只敢躲在卓榮泰後面、躲在總統府裡面。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

王鴻薇並譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績做說明，連辯護的勇氣都沒有。她指出，賴清德的理由是以憲法法庭判決意旨，說如果來立院說明是違憲，但立法院是根據《立法院職權行使法》第43條邀請賴來說明，這條根本沒被判違憲。王鴻薇痛批，賴清德竟然製造假訊息，自己當起大法官。她也批評賴清德開了太多政治芭樂票，針對到立法院做國情報告、接受質詢，選前賴清德說他願意欣然到立法院做國情報告，選後卻拒絕到立院做國情報告或彈劾說明。

王鴻薇也提及，賴清德被彈劾已經不是第一次，在擔任台南市長時因拒不進台南市議會，被監察院認為違背地方自治精神而提彈劾，最後做出申誡處分。她質疑，賴清德不但是史上第一個被立法院提彈劾的人，也是第一個擔任市長時也被彈劾，當總統也被提起彈劾的人，請問這是誰的問題？賴的性格並非今日才如此，而是之前在市長任期就拒絕進議會，被彈劾早有前例。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

王鴻薇也幫民眾黨說明，政治人物要有誠信，民眾黨2年條款是眾人皆知之事，為何在民進黨立委口中反而變成落跑？之後發言的國民黨立委羅智強則反問鍾佳濱是否跟賴清德有仇？是否在倒逼賴清德辭職，跟國會一起下來選？若是如此，他舉雙手雙腳贊成。羅智強表示，現在民進黨跟電影《九品芝麻官》裡的角色方唐鏡一樣，一直喊著要求在野黨推倒閣揆卓榮泰。問題是最高行政權就是總統賴清德，既然賴清德不用受到民意檢驗，那弄掉一個卓榮泰幹嘛？

