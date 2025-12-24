就職七周年記者會 盧秀燕：大家不用急著幫我找工作

就職七周年，台中市長 盧秀燕喊話，剩一年任期，大家不用急著幫我找工作。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今天（24日）舉行就職七周年記者會，率市府團隊報告市政成績，並透露，近年來很多人勸進，但她不會選總統副總統和黨主席，因為但她太珍惜市民家人給的託付，要求自己市長任內，市政是唯一，說到做到，更強調任期剩一年，大家不用急著幫她找工作，她有始有終，專心市政，會努力建設到最後一秒鐘。（寇世菁報導）

台中市政府舉辦市長盧秀燕就職七周年記者會，副市長、秘書長、局處長等市府主管全員到場，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔到場、國民黨議員李中、民進黨議員陳雅惠等多名地方民代出席，盧秀燕深深鞠躬，感謝市民支持和市府團隊努力，上任時說市長換人空氣換新，如今台中藍天白雲，空汙改善三成，她透露近幾年很多人勸進，但她不會選總統副總統和黨主席，她揭密指出，因為她太珍惜市民家人給的託付，要求自己市長任內，市政是唯一，全力以赴，說到做到。盧秀燕說，任期剩一年，大家一定想市長應該在準備下一步吧，盧秀燕喊話：大家不用急著幫她找工作，她有始有終，專心市政，把市政做的更好，把市民照顧得更好，她會努力建設到最後一秒鐘。

就職七周年記者會，台中市長盧秀燕率團隊公布施政成績。（圖：中市府提供）

盧秀燕說，就職七周年記者會，是她任內最後一次就職周年活動，因為明年這時候就是新市長交接，也許下任市長就坐在台下，公開點名的立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，台下一陣掌聲，江啟臣、楊瓊瓔兩人則微笑不語，一切盡在不言中。