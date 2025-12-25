就職七周年 黃偉哲特別視察國圖南館





就職滿七周年，台南市長黃偉哲25日特別帶領市府團隊前往位於新營的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」(簡稱國圖南館)視察，實地了解工程推動情形。黃偉哲表示，即將於2026年完工的「國圖南館」佔地超過6,000坪，未來不僅將成為全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標。

黃偉哲表示，今年耶誕節台南迎來一份大禮，那便是國圖南館及數位典藏中心建造工程已有一定程度的進展，也步步接近完工。除兩棟硬體建築物外，內部設計以及採用的新科技，更是令人耳目一新，例如有全國最先進的以機器檢索藏書技術等。此外，因所處地理位置絕佳，國圖南館服務對象不僅是大新營區，更可擴散至雲嘉南等地，可說是南台灣愛書人及學子的福音。市府將持續與國家圖書館密切合作，確保工程如期如質完成，讓這座南台灣的重要文化建設早日啟用、服務市民。

廣告 廣告

國圖南館是溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。為配合國圖南館建設，市府同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館的交通便利性；同時也針對周邊市府用地進行解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留更多彈性與可能。

國圖南館館長王涵青指出，國圖南館落成後將肩負多項國家級任務，典藏容量可達1,500萬冊以上，將成為台灣圖書典藏體系的新核心；同時也規劃作為南台灣圖書資訊專業人才的培訓基地，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才。國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段的閱讀與研究需求，讓知識真正走進市民生活。

在服務面向上，國圖南館未來將與台南市立圖書館攜手合作，推動一站式圖書館閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，讓市民能更便利地使用國家級與地方圖書資源，逐步形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

此外，國圖南館的建築設計亦充分展現對環境永續的重視，基地內近六成的原有老樹獲得保留，透過建築量體與綠意共生的規劃，營造結合自然景觀與人文閱讀的友善場域，展現文化建設與永續理念並行的實踐成果。

更多新聞推薦

● 接見日前外務大臣 林佳龍：盼台日深化合作共同應對印太區域挑戰