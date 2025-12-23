就職七年 王惠美：一軸一環雙樞紐四引擎逐步落實

彰化縣長王惠美，今天舉行就職七周年記者會，強調彰化縣山海線鐵路交會處，也是最早的現代化城市，民國60年代，人口就已經破百萬，現在華麗轉身ING。

彰化縣長王惠美：「改造彰化ing我們正在進行中。」

彰化縣長王惠美率領縣府團隊，介紹就職七年來的建設成果。還有展示牆，一一列舉，讓大家看看這段時間的改變。

彰化縣長王惠美：「我們的高鐵樂齡現在在招商中。」

王惠美指出，彰化位於中部樞紐，山海線鐵路在此交會，因此彰化成為當年全台最早的現代化城市改革場域，在民國60年代人口突破百萬。接著要華麗轉身。

彰化縣長王惠美：「一軸一環雙樞紐四引擎，我們逐步的來做落實。」

「一軸一環雙樞紐四引擎」，一軸指的是以捷運鹿港線接軌臺中捷運綠線延伸段。

一環是以捷運路網，銜接既有臺鐵員林、田中站及高鐵彰化站。加上彰化交流道特定區、員林交流道特定區、和美交流道及北斗交流道周邊區域作為「四顆引擎」。至於七年來，彰化縣的改變王惠美留給縣民作評論。

