就職七週年昔日愛將貪污起訴 陳俞融：打臉盧秀燕「清廉市府」形象

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕今（24）日舉行就職七週年記者會，報告中逐一點名，感謝每一位局處首長，肯定他們各司其職、發揮所長，讓城市更進步、台中變得更好。不過她昔日愛將前地政局長吳存金因貪污也在同一天被起訴，民進黨市議員陳俞融說，此事重重打臉所謂的「清廉市府」形象。

盧秀燕說，，感謝每一位局處首長，肯定他們各司其職、發揮所長，讓城市更進步、台中變得更好，最後強調自己任期還有一年，感謝大家對她有所期待，但先「不用急著幫她找工作」，她會有始有終，把握機會把市民家人照顧好，努力奮鬥到最後一秒。

台中市議員陳俞融指出，事件格外諷刺。盧秀燕市長才高調舉辦施政七週年記者會，大肆宣傳執政成果，卻在同一時間爆出高階首長貪污弊案，重重打臉所謂的「清廉市府」形象。這不僅是個人操守問題，更反映市長在用人與內部監督上的嚴重失靈。身為市府重要局處首長，長期不實核銷卻未即時被發現，顯示內控機制形同虛設。

陳俞融強調，盧市長不能只會辦成果展、做形象包裝，更應正視制度性問題，徹底檢討用人標準與管理責任，否則再多政績宣傳，也難以挽回市民對盧市府廉政與治理能力的信任。

今天盧秀燕市長舉行「七週年施政成果」記者會，滿場感謝、滿口自評，但市議員陳俞融指出，替市民說一句實話——台中這七年，本來可以變得更好，卻被耽誤了。

陳俞融批評，盧市長反覆強調「媽媽市長」、「把市民當家人照顧」，但市民真正感受到的，卻是缺乏長遠願景的治理。七年來，市府最熱中的不是城市轉型與基礎建設，而是台中購物節年年大辦、土地一塊一塊賣。焰火放完了，錢花完了，留下的卻不是市民有感的改變。

陳俞融說，所謂「市長換人、空氣換新」，市府拿著數字自我感動，但實際生活中，空氣品質改善有限，市民感受落差極大；重大建設一再延宕，捷運、公共設施進度落後；交通事故高居六都之首，道路壅塞日益嚴重，每天通勤都是折磨。這些，才是市民每天面對的真實台中。

陳俞融表示，盧市長口口聲聲說「沒錢沒辦法做事」，卻一邊狂賣土地、辦活動；市民期待的普發現金，盧市府卻始終不願意做。該還稅於民的時候退縮，卻拿著虛無縹緲的施政滿意度數字自我安慰，這不是負責任的治理態度。

陳俞融呼籲，最後一年任期，請盧秀燕市長收起作秀的心態，放下自我感覺良好的數字，真正為台中市民拚一次，台中值得更好的未來。

