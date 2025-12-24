就職七週年細數政績 黃敏惠:嘉義市普發6000元

南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義市長黃敏惠24日與市府團隊在市府中庭，舉行施政七週年記者會，細數一路走來的點點滴滴，並正式宣布嘉義市加碼普發6千元現金，將於115年1月24、25日兩日發放，與市民共享經濟果實。

就職七週年細數政績！ 黃敏惠：嘉義市加碼普發

嘉義市長黃敏惠，舉辦施政七周年記者會。（圖／民視新聞）嘉義市長黃敏惠與合唱樂團、管樂團成員，一起大聲唱出嘉義市歡樂頌。上台致詞時一度忍不住感動落淚，嘉義市長黃敏惠24日帶領著市府團隊，以共好為主題，舉辦施政七週年記者會，並正式宣布嘉義市加碼普發6千元現金將於115年1月24、25日兩日發放。嘉義市長黃敏惠：「這個工程我們希望大家一定要在地消費，大家一起共同努力，因為這才可以幫助我們地方的產業，所以我們顧產業讓人民能夠安心。」

就職七週年細數政績！ 黃敏惠：嘉義市加碼普發

嘉義市長黃敏惠，感謝市民大力支持，努力讓嘉義市持續幸福。（圖／民視新聞）透過影片呈現，一路走來的點點滴滴，七月份的颱風重創嘉義，讓嘉義市面臨史上首次用罄災害準備金狀況，衝擊相當巨大，不過也有讓人開心的事情，財政部統計顯示，嘉義市自2019年起營利事業銷售額連6年創新高，2024年20項產業全數成長，家庭可支配所得也連續6年破百萬，平均收入超越中南高三都。嘉義市長黃敏惠：「嘉義市那麼小，今天我們看到點點滴滴的成果，是許多市府團隊在座用心的規劃，在人民的期待當中我們做了許多的計畫，朝向我們的目標。」黃敏惠強調，市府團隊克服重重難關，近年持續獲得獎項肯定，同時感謝市民與議會、團隊的努力。因為有大家的支持，成就嘉義的美好，也讓嘉義市幸福滿滿。

