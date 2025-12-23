就職七週年 黃偉哲交成績單

市長黃偉哲即將就職七週年，二十三日的市政會議上，公布七年施政成果。 （市府提供）

市長黃偉哲即將就職滿七週年，市府二十三日公布施政成果，其中招商投資額累計破兆、減債超過二百億元。黃偉哲表示，七年來全力以赴累計的公務車行程里程數可以繞行台灣五百四十三圈，是勤走基層、傾聽民意的足跡。

黃偉哲指出，七年來吸引投資額超過二千九百三十九億元，增加約六萬三千個就業機會；在基礎建設上完成六十座滯洪池、農漁水路改善長度達二千一百一十七公里（約四點七條國一長度）、九十二座特色遊戲場，成效全國第一；在社會福利上，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一。

七年來累計為南市減債二百零五億元，針對新版《財劃法》導致中央補助款減少約十二億元，加上房屋稅收也減少，將在有限資源內發揮最大效率，市民對政府的期待只會更多不會更少，必須以高度的耐心與用心來面對，期許團隊持續努力，目前的成果只是「通往未來的新起點」

市府表示，以南科、柳科、沙崙三大園區打造「金三角科技聚落」，結合ＡＩ、綠能、半導體與智慧機器人產業，帶動人才與科技產值全面升級。未來有多項重大建設從結合運動、藝文及商業服務的運動休閒產業專區ＢＯＴ，打造台南的小巨蛋，台南捷運藍線在一一五年即將動工，開啟台南公共運輸新篇章。台南火車站站前廣場改造，將讓城市煥然一新。