就職三周年 鍾東錦宣示續辦理桃竹苗大矽谷推動方案

苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，24日在苗栗市巨蛋體育館登場，縣長夫人陳美琦及女兒鍾可可特地獻花祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，24日在苗栗市巨蛋體育館登場，由鍾東錦向縣民眾做施政報告。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，24日在苗栗市巨蛋體育館登場，現場冠蓋雲集。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，24日在苗栗市巨蛋體育館登場。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，24日在苗栗市巨蛋體育館登場，苗栗縣議會副議長張淑芬率全體議員到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦24日就職任滿三周年，鍾東錦過去3年來透過招商引資、建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療長照、族群共榮以及青年扶持，布局縣政藍圖，實現苗栗願景。未來持續推動「桃竹苗大矽谷推動方案」，向國科會及經濟部爭取擴大竹南科學園區及後龍產業園區認定為重大建設計畫。

苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，24日在苗栗市巨蛋體育館登場，包括立委陳超明、邱鎮軍、縣議會副議長張淑芬及議員們，18鄉鎮市長，苗栗縣工商業大老等300多人齊聚共襄盛舉。

鍾東錦在致辭時表示，3年來他透過招商引資、建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療長照、族群共榮以及青年扶持，布局縣政藍圖，實現苗栗願景。

其中，「招商躍進 能源轉型」迄今招商金額已達2,457億元，積極建構苗西綠能區、辦理「桃竹苗大矽谷推動方案」，向國科會及經濟部爭取擴大竹南科學園區及後龍產業園區認定為重大建設計畫。

在 「鞏固建設 宜居城市」方面，今年工務處更名為「交通工務處」，能有效整合交通建設，除施工中的竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程、苗14線拓寬工程(造橋交流道聯絡道)以外，140線、苗33線、頭屋鄉苗22線、南庄鄉縣道124乙線拓寬等依照期程執行，雪霸國家公園至雪見的苗62-1線也已發包，未來將持續爭取中央建設盡速推進。

有關於「觀光升級 農業優化」明德水陸空遊憩區導入高空滑索、空中自行車、遊湖船、SUP等水域活動，打造苗栗第2處國際級觀光亮點；公館鄉出磺坑園區BOT＋OT案吸引民間投資7.32億元，獲財政部113年招商卓越奬；「白沙聖域‧天空之丘-白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」、「明德水庫自行車暨環湖步道建置工程」及「客家文學花園景觀工程」等，山海遊憩廊帶逐步成型。

同時，縣府連續2年舉辦通霄沙雕藝術節，今年達70萬人次盛況，今年耶誕城亦擴大舉辦，吸引國內外遊客來苗遊憩；打造「豐味苗栗」農產品牌，成功推廣至全國性超商、超市及農會，造橋鄉茂林畜牧場更將雞蛋出口帛琉，貓裏紅與東方美人茶登上海外餐桌。

今年苗栗獲中央核定12億元興建縣立圖書總館，將融入科技成為本縣文化新地標；平價教保服務品質持續提升，115學年度學生營養午餐免費措施更將由縣府、鄉鎮市公所共同負擔，讓孩子吃得飽、長得好。

全苗栗縣有231處社區照顧關懷據點、500處長照據點、27家特約社區日照機構、42處身障者多元照顧服務據點、5處社會福利服務中心、1處婦女服務中心。另有9處公設民營托嬰中心、3處托育資源中心親子館，加上定點臨托、在宅到宅及機構式臨托等服務，調降家長負擔費用，成為家長的神隊友。

另外，縣立綜合長照機構預計116年完工，園內設置「中平衛生室」整合醫療與長照，實現「醫養合一」一站式服務；未來將投入3億元在苑裡及造橋各新建1座「衛社政合署辦公大樓」，加上白沙屯童醫院將為苗栗沿海地區首座具備急診能力的綜合醫院，還有大千竹南醫院、部立苗栗醫院急重症合併放腫中心大樓，強化縣內醫療資源。

鍾東錦表示「成功就是日復一日點滴努力的累積。」，未來將持續帶領縣府團隊以行動落實縣政藍圖，以決心開創璀璨新局，讓苗栗成為企業深耕投資、旅客觀光首選、縣民安身立命的宜居城市。

