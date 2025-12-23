就職三週年! 澎湖縣長陳光復"施政成果"獲居民肯定

南部中心／廖璟華 澎湖報導

澎湖縣長陳光復23日舉辦就職三周年記者會，向鄉親報告這三年來的施政成果，包括社會福利、醫療量能提升以及生育部助等政策，都受到民眾讚賞，讓澎湖居民感受到滿的幸福，陳光復說接下來會繼續努力，打造讓大家可以安心生活、專心打拚的島嶼家園。

陳光復就職三週年 強調打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖

陳光復強調未來持續以「全齡關懷、世代共好」為施政核心，打造讓鄉親安心生活、專心打拚的島嶼家園。（圖／民視新聞）

帶著縣府團隊一起出席就職三周年記者會，澎湖縣長陳光復細數一千多個日子來，他無時無刻就是想著如何讓鄉親過的更好。澎湖縣長陳光復說，我們年輕學子的補助我們育嬰工作，我們也持續努力在做對長輩部分，目前是全台灣數一數二，一年三節五千五千五千，這兩年換一千九百多個假牙，原本無法咬現在不僅可以咬花生，能吃肉還能唱歌不怕漏風。從提高生育補助，第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎以上8萬元，到奶粉、尿布兩年最高七萬二等，就是希望讓家長們敢生、好養，另外長輩的假牙補助、醫療量能提升以及三節各五千的獎金，甚至學生每年都還有一萬元的交通補助，整體的社會福利，讓民眾有滿滿的幸福感。

陳光復三年施政成果，民眾有感，強調澎湖人幸福感滿滿。（圖／民視新聞）

另外在基礎建設、交通網絡到提升觀光、創造品牌等，澎湖縣政府持續努力之餘，還將負債給還清。澎湖縣長陳光復：「我們在去年所有的債務長短債歸零。」澎湖居民：「非常親民的縣長，有這樣的好縣長，細心的縣長，是全民之福。」對於民眾的肯定，陳光復不敢居功，強調未來將持續以，全齡關懷、世代共好為施政核心，打造更適居、宜業、樂遊的幸福島嶼，共同迎向「澎湖好政、幸福達陣」的新篇章。

