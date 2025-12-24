就職三週年 鍾東錦施政滿意度達八成

苗栗縣長鍾東錦就職三週年延續高滿意度，依據縣府最新公布民調顯示一一四年縣長施政滿意度達八成。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣長鍾東錦就職三週年延續高滿意度，依據縣府最新公布民調顯示一一四年縣長施政滿意度達八成。（記者江乾松攝）

苗栗縣長鍾東錦就職三週年延續高滿意度，依據縣府最新公布民調顯示一一四年縣長施政滿意度達八成（79.1％）。鍾東錦上任後以「觀光科技新都心」擘劃苗栗前瞻願景，帶領縣府團隊戮力打造幸福宜居苗栗，從基礎建設逐步邁進，兼顧務實創新，尋求突破機會，不負縣民託付。

苗栗縣政府透過《ETtoday民調雲》辦理今一一四年施政滿意度調查，並自十月三十日至十一月九日進行民調，共完成有效樣本數一千零九十份，依設籍或居住苗栗縣年滿二十歲以上母體性別、年齡等變項之人口結構進行統計加權處理，抽樣誤差在95％信區間內，最大抽樣誤差不超過±2.97％。

廣告 廣告

民調結果顯示，各項政策滿意度表現占比平均近達八成（77.9%），其中以「便利繳納租稅及規費服務」政策滿意度最佳，其次依序為「健康篩檢服務」、「擴充救災能量與防災宣導」、「促進學童健康」等四項政策滿意度占比均逾八成以上，顯現縣民對縣府團隊的治理服務持續有感。另外，有近八成（78.6%）民眾表示居住在苗栗縣感到幸福，近7成（68.9%）民眾以居住在苗栗縣感到光榮。

在其他調查項目中，多數民眾認為「醫療問題」、「長者照護」、「交通建設」、「城鄉發展落差」、「社會福利」及「財政問題」等面向，為苗栗縣最迫切需要解決的當務之急，這些民意反饋將作為未來施政規劃與政策推動之重要參考，並將適度調整施政方針，期同步提升施政品質與滿意度。

本次民調顯示，縣長鍾東錦執政滿三年的表現仍深受苗栗鄉親肯定，自上任後大力驅動各項重大政策，率領縣府團隊全方位優化施政策略，近年積極配合中央桃竹苗大矽谷推動方案、興建全民運動館、發展藍莓產業，並加強醫療建設、詐騙防治及消防防災，同時推廣明德水庫觀光與低碳綠色旅遊，展現縣政多元發展成果，創造幸福宜居環境，普遍獲得縣民正向回饋，亦感受到政策效益逐步落實在生活之中。

對於今年民調結果，鍾東錦縣長表示，將責成各局處落實各項政策，持續盤點施政成果，並依據民調反映的需求調整政策優先順序，尤其是在醫療、長照、交通建設與社福等民眾最關注的領域積極並加速推動，以提升縣內整體生活品質，為苗栗打造更便利、安全與宜居的優質環境。