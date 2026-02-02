就職前偷收阿聯「間諜酋長」158億投資 WSJ揭外國高官直接入股川普幣圈事業

塔赫農有「間諜酋長」之稱，他掌控的商業版圖總值超過1.3兆美元。（美聯社）



就在川普去年就職總統前夕，阿布達比王室核心人物、有「間諜酋長」之稱的阿聯總統胞弟塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan），被揭露透過旗下公司豪擲5億美元（約158億新台幣），入股川普家族的加密貨幣事業「世界自由財務」的49%股權，首筆資金即有近1.9億美元流入川普家族。同時，魏科夫家族等關係人也分得幾千萬美元。

幾個月後，美國政府隨即批准阿聯每年取得約50萬枚先進AI晶片，引發外界質疑兩者存在利益交換和重大利益衝突。法律及倫理專家警告，此舉恐違反憲法的「薪酬條款」，形同外國政府高層直接投資即將上任的總統企業，而且規模在美國政壇前所未見，甚至「看起來就像1場賄賂」。

廣告 廣告

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）調查揭露，根據公司文件和知情人士透露，在川普（Donald Trump）去年就職總統的前4天，阿布達比王室親信低調地與川普家族簽署協議，以5億美元購入它的新創加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）的49%股權。其中一半資金預先支付，約1.87億美元流入川普家族的相關實體。

這項先前未曝光的交易由川普之子艾瑞克・川普（Eric Trump）代表簽署。文件顯示，另有至少3100萬美元將流向「世界自由財務」的共同創辦人之一、魏科夫（Steve Witkoff）家族的相關企業。魏科夫先前才被任命為美國中東特使。

塔赫農被稱「間諜酋長」掌1.3兆美元商業

知情人士指出，這筆投資的幕後金主是阿布達比王室成員塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）。他一直積極遊說美國，希望取得受到嚴格管制的先進人工智慧（AI）晶片。

塔赫農有「間諜酋長」之稱，是阿拉伯聯合大公國總統的弟弟，同時兼任國安顧問和阿聯最大主權財富基金「MGX」的掌舵者。他掌控的商業版圖總值超過1.3兆美元，橫跨養殖漁業、人工智慧與監控產業，是全球最具影響力的投資人之一。

塔赫農與「世界自由財務」的交易創下美國政壇前所未見的紀錄：1名外國政府高層官員直接取得即將上任的美國總統的企業大量股權。

塔赫農旗下AI公司G42曾與華為關係密切

在拜登政府時期，塔赫農爭取AI硬體的努力多半受阻，因為華府擔憂敏感技術可能轉流中國。尤其是塔赫農旗下的AI公司「G42」，與遭制裁的華為還有多家中國企業關係密切，引發美國情報機構及國會的高度警戒。雖然G42宣稱2023年底已與中國切割，但疑慮仍未消除。

川普勝選後，情勢出現轉機。接下來的幾個月，塔赫農多次與川普、魏科夫還有其他美方官員會面。去年3月他還訪問白宮，表達希望在AI等領域深化與美國的合作。

兩個月後，美國政府去年5月同意讓這個波斯灣小國每年取得約50萬枚最先進的AI晶片，足以打造全球最大規模之一的AI資料中心群。協議中，約1/5晶片將供應給G42。

塔赫農旗下公司將為世界自由財務最大股東

外界普遍認為，這對阿聯王室而言是一大外交突破，不僅克服長期的美國國安疑慮，也讓阿聯能與全球科技強權競逐AI前沿。不少支持者認為此舉有助吸引大量投資並鞏固的美國技術標準。

然而，外界並不知情的是：塔赫農代表早在去年1月就已簽署收購「世界自由財務」49%股權的協議。

文件顯示，首筆2.5億美元的款項中，有1.87億美元流入川普家族控制的DT Marks DEFI LLC以及DT Marks SC LLC兩家實體公司。除了魏科夫家族外，另有3100萬美元流向「世界自由財務」共同創辦人福克曼（Zak Folkman）和赫羅（Chase Herro）的相關實體。至於第2筆資金如何分配，目前還不清楚，這筆資金原訂於2025年7月15日前支付。

根據協議，塔赫農旗下的「Aryam Investment 1」將成為「世界自由財務」的最大股東，也是唯一的外部投資者，並取得兩席董事席次，這兩名高層同時也是G42的主管。當時的董事會成員還包括艾瑞克・川普和魏科夫之子。

川普家族持股降至38%顯示有人購入股份

自川普當選總統以來，他的房地產企業持續與外國企業洽談交易，他本人也接受外國政府的贈禮，包括卡達提供的4億美元豪華專機。不過，「世界自由財務」的這交易是目前唯一已知、外國政府官員在其當選後直接取得川普公司重大股權的案例。

「世界自由財務」網站揭露，川普家族的持股已由去年的75%降至38%，顯示有人購入股份，但公司從未公開買家的身分。

與塔赫農Aryam公司交易恐違反薪酬條款

川普長期因為在任內仍保有龐大的私人商業帝國而遭批評。他的第1個任期間，民主黨議員曾控告川普違反憲法的「薪酬條款」（emoluments clause），指控他從外國政府獲利。川普稱此為政治迫害，司法部則認為不構成違規，最高法院最終未受理。

第2個任期間，川普集團表示，不會與外國政府簽署新的合約，但仍可與外國私人企業交易，並承諾將可識別的外國官員消費利潤捐給美國財政部。然而，「世界自由財務」並未做出類似承諾。

法律專家指出，與塔赫農的Aryam公司交易可能違反薪酬條款，而且晶片協議與投資案的時間點接近，構成明顯的利益衝突。前華府倫理律師、法律教授克拉克（Kathleen Clark）表示：「這看起來確實違反外國薪酬條款，更直白地說，很像1場賄賂。」她警告說：「這應該被視為國家政府被出售的重大警訊。」

曾在川普首任擔任白宮法律顧問的柯布（Ty Cobb）則形容：「川普的利益衝突規模遠遠超過歷任總統，簡直像在談論獨木舟時，頭頂飛過B-52轟炸機。如果我是倫理顧問，會明確建議他：絕對不能與外國領導人的家族做生意，這會污染美國的外交政策。」

更多上報報導

X官方證實中國用「色情洪水」淹沒搜尋結果 恐為掩蓋張又俠落馬內幕

美軍持續向中東增派薩德及愛國者 防範「決定性打擊」後遭伊朗報復

川普：可能與古巴達成協議 不一定要有人道危機