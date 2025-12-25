就職日感言 高虹安：政見兌現8成 楊文科：拚文教

新竹市長高虹安（左四）25日上任滿3周年，細數3年來兌現的政見已達8成。圖左一為陪同了解道路拓寬工程的市議長許修睿。（本報資料照片）

新竹市長高虹安25日上任滿3周年，她細數3年來兌現的政見已達8成，平均每2天就有1項工程完成或啟動。新竹縣長楊文科則就職滿7周年，任內重視教育資源，推動多項重大文教建設，5大高中方案為未來30年教育布局。

高虹安指出，她上任後以理性、務實的態度面對市政，將政見逐案列管、定期檢視。3年來各項工程與工作列管139項，已完成97項、辦理中40項、規畫推動中2項。

高虹安說，教育願景部分共增、改建15棟校舍、2棟活動中心、12處校園運動場館或球場、8校操場，建置或改善28校通學步道，補助市立高中增班14班，同時成立全國第2所數位實驗高中。

交通建設已改善易肇事路口518處、開闢7條新道路，完成1萬7403公尺實體人行道與4341公尺標線型人行道，拓寬2處道路或橋梁，完成路平64萬平方公尺。

重大公共工程、社會住宅與市地重劃部分，市府啟動近35年來規模最大的公辦「中油油庫市地重劃」，基地面積約11.4公頃，完工將釋出約6.9公頃科技商務區土地，成為城市轉型重要里程碑。

楊文科要求縣府團隊以「教育扎根、文化深化」為核心，持續推動多項重大文教建設，7年來從國中小校舍改建、高中教育布局，到公共圖書館與美術場館誕生，逐步形塑富而好禮的竹縣新氣質。

因應學區人口快速成長，高中5大方案是縣府為竹縣未來30年教育布局的重要指標，除了湖口高中新校區今年正式啟用，文興國中改制成完全中學，竹北實驗高中、竹東自強高工也於年中動工興建。

新竹縣長期缺乏縣級公共文化場館，在楊文科任內獲得突破，縣民引頸期盼多年的閱讀基地「總圖」即將成形，今年5月也簽約啟動美術館，完成後將與毗鄰的總圖形成未來藝文雙核心。