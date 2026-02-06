就職白鞋、財產申報鍾情愛馬仕 李貞秀：錢都合法賺來

台北市 / 綜合報導

民眾黨立委李貞秀現在不只國籍問題引發關注，就連穿搭也引發討論，尤其日前在宣誓典禮上，穿著一雙單價近4萬元的愛馬仕白鞋，加上財產申報內，有6款愛馬仕包包，擁有的精品將近240萬元，對此，李貞秀強調「每一分錢都是合法賺來的」。但國籍問題，內政部重申已提醒立法院，要依法將李貞秀解職，若立法院不理會，可能會需要到憲法法庭處理院際爭議。 李貞秀表示，期待大法官們能拿出智慧，藉此機會將爭議徹底釐清。

一襲白上衣綠色花褲腳上搭配愛馬仕白鞋，只是這雙鞋將近新台幣4萬元，也讓民眾黨中配立委李貞秀，不只國籍引發關注財力也成焦點。

廣告 廣告

攤開李貞秀2024年參選時的財產申報，包含31萬的卡地亞豹鑽項鏈，28萬尚美鑽石項鏈37萬勞力士手錶。

其中對愛馬仕更是情有獨鍾，除了有將近50萬的柏金包，愛馬仕經典款凱莉25也是她的收藏，11項清單總價值將近240萬元。

立委(民)陳培瑜：「我現在才知道，原來包包貴到一定的價格，是要提交財產申報的，民眾黨的不分區提名，如果讓人家所有著眼的印象，都在名牌包，名牌鞋，這跟柯文哲所標榜的，民眾黨的價值相去甚遠。」

對此李貞秀強調，每一分錢都是合法賺的，只是內政部至今都未收到，李貞秀退籍申請等同未完成就職程序。

依「國籍法」解職程序要由立法院進行，內政部長劉世芳也二度發函提醒立院，若持續不理會可能得交由憲法法庭處理。

立委(民)陳培瑜：「民進黨團會發出公文，要求韓國瑜院長第一個出面說明，因為唯一可以把李貞秀解職的，只有韓國瑜院長。」

立委(國)謝龍介：「內政部不斷在這裡攪和，如何叫做沒有完成宣誓，部長好好沉澱一下，國家還有很多事情需要你去做。」

李貞秀則盼大法官們拿出智慧 ， 從保障人權的角度做出公正裁決 ， 藉此機會釐清爭議盡速平息國籍風波 。

原始連結







更多華視新聞報導

首位中配身分立委！ 李貞秀：已放棄中國籍.不被受理

口誤喊「唯一只有中華人民共和國國籍」 李貞秀秒更正

李貞秀國籍爭議 卓榮泰：一切依國籍法標準認定

