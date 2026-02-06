就職白鞋、財產申報鍾情愛馬仕 李貞秀：錢都合法賺來

台北市 / 綜合報導

民眾黨立委李貞秀不只國籍問題引發關注，就連穿搭也引發討論，尤其日前在宣誓典禮上，穿的一雙單價近4萬元的愛馬仕白鞋，加上財產申報內，有6款愛馬仕包包，擁有的精品將近240萬元。李貞秀強調「每一分錢都是合法賺來的」。但國籍問題，今(6)日民進黨團也向立法院長韓國瑜送出公文，要求予以解職，而李貞秀則回應期待大法官們能拿出智慧。

白上衣綠色花褲，腳上這雙小白鞋大有來頭，品牌是精品愛馬仕，價格將近4萬元，民眾黨新任立委李貞秀，除了國籍引發關注，財力也成焦點，財產申報曝光，包含31萬的卡地亞豹鑽項鏈，37萬勞力士手錶，其中對愛馬仕更是情有獨鍾，除了有將近50萬的柏金包，愛馬仕經典款凱莉25也是她的最愛，根據中選會資料顯示，總價逼近240萬元。

李貞秀強調每一分錢，都是合法取得，而她在從政之前，其實是位創業家，星和利股份有限公司，資本總額3百萬，董事長就是李貞秀，服務內容提供企業永續策略，也在多個永續相關聯盟與協會，擔任創始會員跟主委，還曾任職訊碟與鴻海科技公司。

時任林冠年競選總部發言人李貞秀(2022.10.5)說：「新竹的選舉非常重要，有些人士為選舉已經失去人性。」2020年李貞秀加入民眾黨，2022年還曾幫忙打竹北選戰，2023年民眾黨舉辦不分區海選，為了讓名單更多元，因而相中既是柯粉也是終身黨員的中配李貞秀。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜說：「那民進黨團相關的公文，今天就會發出，我們要求韓國瑜院長要正式面對，按照法制做出該有的裁處。」民進黨團發函立法院長，李貞秀則回應，期待大法官們能拿出智慧，看清楚法規跟真實差多遠，台灣第一位中配立委才剛就職，從國籍身分到財產申報都被一一檢視。

