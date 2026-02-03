就職立委秒口誤 李貞秀：唯一只有中國籍！

▲李貞秀今日赴立法院參加就職典禮，受訪秒口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍！」（圖／記者嚴俊強攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀今（3）日於立法院宣示就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，對此李貞秀受訪時表示，自己去年還跑到衡陽縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理。而媒體為了捕捉畫面，要求花10秒宣示願意放棄中華人民共和國國籍，未料下一秒李貞秀秒口誤，「我唯一只有中華人民共和國國籍！」

李貞秀今日宣誓就職後受訪表示，雖然自己不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，在台灣居住的時間比大陸還久了，要請國人同胞放心，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。

李貞秀說秀出機票，表示去年特別到香港，然後從香港坐高鐵到衡陽，重點是，這一路自己拿的是中華民國護照，出入大陸一樣用的是台胞證才能入境，到出生地衡南縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，但自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理。

李貞秀表示，就如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止，沒有任何中配因為台灣身分放棄中華人民共和國國籍成功過，昨天自己辦公室收到內政部的公文，同時他還附了一份簡體的公文，「我都不知道什麼時候中華民國的內政部開始幫對岸跑公文了」。

李貞秀也透露，當時辦放棄國籍之際，對方還說還好辦，到派出所就可以了，直到自己說要放棄國籍，對方才回應「台灣當然不行啊！」

李貞秀說，事實證明放棄國籍並不向立委吳思瑤所說，只要花30秒就可以完成放棄國籍的程序，其實自己跑了兩個地方，然後特別飛了一趟大陸，到目前為止還是無果。

而有媒體為了捕捉畫面，要求花10秒宣示願意放棄中華人民共和國國籍，未料李貞秀下一秒馬上口誤，「我唯一只有中華人民共和國國籍！」說明自己從出生到今天，從來沒有拿過中華人民共和國的護照，唯一的護照就是中華民國護照。

媒體追問，若兩岸發生衝突，效忠對象會是台灣嗎？李貞秀回應，那絕對是中華民國，因為自己是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題，自己也絕對認同中華民國的立法委員必須單一國籍，就是中華民國國籍。

