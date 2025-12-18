就職週年院會 周弘憲關切退撫基金財務與世代負擔

考試院今天（18日）舉行第14屆第51次院會，適逢就職一週年，周弘憲院長感謝全院齊心努力，推動各項改革。（考試院提供）

考試院今天（18日）舉行第14屆第51次院會，適逢考試院院長周弘憲就職滿一週年。周弘憲院長在會中感謝院部會同仁一年來的努力，指出考試院這一年來，完成多項與公務人員權益相關的法規修正與制度調整，同時也呼籲各界正視年金財務危機，回歸理性討論。



周弘憲院長表示，過去一年已完成包括保障法、安衛辦法及考績法等法規修正，並推動身心調適假、新進人員給假三天、放寬育孫留職停薪、調整激勵措施、放寬指名商調限制、調高中央與地方機關近4,000個職等，以及成立測驗研究中心等措施。

針對日前立法院三讀通過公務人員退撫法修正案，周弘憲院長表示，年金改革原本以確保退撫基金財務永續、減輕未來世代負擔為目標。年改後，節省的經費全數挹注基金，使基金淨值達約1.1兆元。然而退撫制度長期存在提撥不足問題，累積近3兆元潛藏債務，對財務永續造成壓力。他認為，在潛藏債務尚未提出完整解決方案前，應審慎評估相關修法對基金財務的影響。

周弘憲院長表示，憲法明定公務人員退休撫卹事項屬考試院職權。此次修法並非由考試院提出，考試院與銓敘部在審議過程中，曾依精算報告提供專業意見，並表達對停止調降所得替代率的保留立場，呼籲立法機關審慎考量基金永續性與未來世代負擔。

周弘憲院長指出，相關修法可能使參與新制的年輕公務人員承擔較高風險，並可能對基金財務造成影響。他並提及，釋字第781號至第783號解釋，已經肯認年金改革有助提升基金財務永續性。而修法所產生的3600億元財務缺口及其因應方式，不但與憲法第70條的核心精神不符，也違反及財政紀律、預算法和財劃法的相關規定。

周弘憲院長表示，考試院作為憲法機關，有責任就其職掌事項提供專業意見，並希望社會各界能就年金制度進行理性討論，在兼顧不同世代權益的前提下，尋求制度長期穩定的方向。