就職黨魁後 鄭麗文首談兩岸 終結自相殘殺

國民黨主席鄭麗文1日於全代會就職演說只提黨內團結、未提兩岸，她3日首度出席中評會發表談話時，將重點擺在兩岸。她說，國民黨歷經百年風雨，從革命建國到抗戰勝利，再到台灣的民主轉型與經濟奇蹟，無一不是在最艱困時刻寫下的歷史篇章，更重要的是，「我們要證明給全世界看，兩岸可以用智慧與決心，終結兩岸自相殘殺的悲劇，開創百年和平的基業。」

鄭麗文說，現場許多前輩黨齡比自己還長，讓她深感敬佩。她回憶，參選黨主席時就強調，國民黨是創造奇蹟的政黨，一百多年前多次革命，建立全亞洲第一個民主共和國；八年抗戰期間，更是在國民黨領導下穩定亞洲戰場，讓中國與全亞洲免於法西斯主義踐踏，「我們不只是救了中國，我們事實上也救了全亞洲。」

鄭麗文最後強調，國民黨要團結在野力量，凝聚民心，讓唾棄民進黨的力量重新匯集，完成2028年和平政黨輪替，重返國會過半、取得完全執政地位，讓國民黨再度成為中華民國的第一大黨，為人民開啟新的時代。

另外，鄭麗文日前接受外媒專訪時稱俄羅斯總統普丁並非獨裁者，而後傳出多個歐洲國家駐台機構因此「封殺」國民黨。對此，鄭麗文昨強調，相關說法純屬不實，她當選後已有歐洲代表處主動聯繫，希望安排會面，所有行程將在她正式上任後陸續進行。藍委徐巧芯也力挺鄭麗文並表示，歐洲各國與國民黨往來頻繁，不僅和黨中央積極互動，立院黨團與地方執政縣市也持續與歐洲國家交流。

民進黨團幹事長鍾佳濱回應，目前只是傳聞，但該報導提及，歐洲各國在台使節傾向跟國民黨前黨主席朱立倫做後續聯繫，「是否國民黨已產生新主席剛上任、舊主席不放手，且還對外放話？這我們不得而知。」