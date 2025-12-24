就職3周年談財劃法 周春米嘆明年度撙節開支20億但建設不會停

屏東縣長周春米24日以「屏東running1000」為主題，向鄉親報告她就職3周年的施政成果，有十大建設、十大貼心、十大精彩。（謝佳潾攝）

從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，兢兢業業擘劃藍圖，而會後談《財劃法》，她坦言，明年度在撙節開支部分約少20億元，但她強調，屏東的建設不會停、照顧也不會少。

3年前的12月25日，周春米以屏東縣地方自治史72年來首位女縣長身分，在屏東縣政府大禮堂宣誓就職，3年後的今天，她再次站在相同的位置，向鄉親報告她就任超過1000個日子以來、帶領縣府團隊的施政成果，她開心道：「我們兌現承諾了！」

她以十大建設、十大貼心、十大精彩為主軸，如細數家珍般，逐一和鄉親報告3年來的成果，十大建設中，她爭取到高鐵特定區、五大社會住宅、和生市地重劃等，十大貼心則有她任內首先推動發放生育津貼，從第一胎補助2萬元，加碼第二胎後提高到3萬元，明年還要加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」。

至於十大精彩，周春米積極與世界交朋友，任內與日本鹿兒島縣廳、紐西蘭羅托路亞市簽MOU、和美國德拉瓦郡締結姐妹市，還帶恆春民謠國寶阿嬤們到美國演出、來義高中天籟之聲唱進華盛頓DC，讓世界看到屏東。

周春米感性道，希望3年來同仁的努力可以被看見，也盼在就職3周年的報告中，重新檢視要再努力、精進的地方，她仍戰戰兢兢不敢鬆懈，在大家的支持下，繼續打拚。

會後，周春米在媒體聯訪時談及《財劃法》，她說，對於立法院到現在還沒有審查行政院提出的中央總預算，感到非常遺憾，因此在編列明年度的預算時，已把風險算進去，盤點中央不會再補助、要由縣府支出的項目，經算明年115年度預算，在撙節開支部分大概少20億，但她強調，一切都在掌握中，將密切關注相關預算審查並盤點相關縣府財源，所以屏東的建設不會停，照顧也不會少，將繼續有信心得往前邁進。

