就職3周年談財劃法！ 預算缺口20億 屏縣長周春米：建設不會少

屏東縣長周春米就職滿三週年，特別以「屏東Running 1000」為主題，回到當初就職的大禮堂，向鄉親報告施政成果，周春米表示，雖然面對財劃法修正以及中央總預算審查僵局，造成明年度預算缺口約20億元，但縣府對屏東的建設與照顧「絕對不會少」。

圖／TVBS

大大的「屏東Running 1000」字眼，屏東縣長周春米就職三周年，交出自己的成績單。

屏東縣長周春米：「圍籬共融日照在屏東都有人，陪著你前行。」

身為72年來首位的屏東女縣長，周春米細數「十大建設、十大貼心、十大精彩」，強調1000多個日子，她與縣府團隊是跑著在打拚。

屏東縣長周春米：「透過這樣子三周年就職一千天報告，重新再來檢視我們需要努力的地方，我們一直都戰戰兢兢不敢鬆懈，但是有大家的支持大家的祝福，我想屏東團隊深具信心。」

圖／TVBS

不過面對中央總預算案在立法院卡關，以及《財劃法》修法風波，周春米坦言，明年度預算盤點後少了20億元，但她已經做好風險管控。

屏東縣長周春米：「撙節開支的部分相較114年大概少20億，但一切都在我們掌握當中，我們也會密切關注相關的預算審查，然後也會密切盤點相關縣府的財源。」

強調屏東建設不會停也不會少，她要繼續帶領屏東邁向全能的城市。

