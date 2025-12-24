就職3周年謝國樑秀政績：明年1月基捷開工 打造國際級海港城市

就職屆滿3周年，基隆市長謝國樑（中）表示，後續會持續就市府的作為與市民溝通，並公布首個基捷前期工程將自明年1月起動工，配合基捷，市府會進行新的市政推動以及舊市區重新打造。（張志康攝）

就職已經屆滿3年，基隆市長謝國樑24日上午舉行記者會陳述3年來的政績。他指出，明年1月基隆捷運第一個前期工程將會在七堵動工，未來市府除配合捷運工程進度，進行聯開、舊市區重新打造等，將逐步把基隆打造成國際級海港城市。

謝國樑說，外界質疑市府沒有為基隆進行長遠的規畫，他強調，就以基隆捷運為例，第一個基捷的前期工程將自明年1月起動工，市府除配合基捷工程施工外，也同步透過捷運聯開，進行新的市政推動以及舊市區的重新打造。他強調，市府會逐步把基隆打造成國際級的海港城市。

在產業發展方面，透過捷運聯開，市民將迎來更多就業的空間，與產業的進駐、定位的提升。謝國樑指出，目前已有1個以上物流公司打算在基隆落地，屆時每家公司將會有400個到1000個就業機會，未來基隆機會將逐步增加，也吸引更多的通勤人口回流基隆，讓基隆的就業、環境變得更好。

謝國樑表示，過去3年市府推動了許多政策，未來會陸續與民眾溝通，讓民眾知道市府做了哪些事情。他表示，這次先談3項民眾最有感的施政，包括了室內兒童樂園政策的推動、騎樓整平的進度以及親子照護平台與長輩照護平台的成果。

謝國樑說，自112年3月首座信義室內兒童樂園啟用以來，截至今年11月，累積使用突破48萬人次、滿意度逾99％，顯示政策深獲市民肯定。市府今年也選定七堵樂園為旗艦擴建，導入更高難度的室內設施，滿足6至12歲兒童的需求。至於騎樓整平部分，市府自112年至114年已經完成廟口商圈及義一路周邊共14624平方公尺的騎樓整平；這項成績是前市府執政8年的7倍。

另一方面，市府也於112年成立了「基隆親子照護平台」及「基隆長輩照護平台」，讓兒童及長者都能透過專業的諮詢，得到最即時的線上健康諮詢與資源連結。

