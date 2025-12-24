就職3周年 北市議會捐3C 義買50萬助弱勢

台北市議會第14屆議員就職3周年，議會特別用科技築夢、用行動連結愛，促進多元互動與合作，建立跨單位的關懷網絡，讓「資源共享、愛心共行」成為實際行動，舉辦「愛心3C設備捐贈暨慈善義買、毛孩送養活動」，也邀請台北市長蔣萬安和市府團隊成員與會。議長戴錫欽表示，希望藉由實際行動支持公益，實踐永續共融。

戴錫欽昨表示，自從民國110年開始即關心愛心3C設備捐贈，也因緣際會了解華碩文教基金會，以回收計畫整合相當多的再生電腦，這次活動由台北市資訊局及議會資訊室，共捐贈443台愛心3C設備給5間社福機構，並透過華碩文教基金會將愛心傳送到世界每個需要的角落，也讓社會關懷在城市中持續流動。

蔣萬安指出，每年參加戴錫欽規畫的議員就職周年活動都深受感動，前年透過二手衣義賣支持偏鄉弱勢孩童，去年舉辦慈善愛心餐會關懷長者與弱勢族群，今年則結合華碩文教基金會及各界團體捐贈3C產品與電腦設備，顯示議員就職周年不僅是重要里程碑，更是回饋社會、照顧市民的重要契機。

慈善義買活動由議會透過北市社會局和勞動局，邀請台北市庇護工場、弱勢團體計有17攤到議會設攤，鼓勵大家以實際行動支持弱勢團體手作或自行研發產品，促進弱勢團體自立發展，讓愛心公益啟動循環，現場氣氛熱絡溫馨，總計義買金額約50萬元。

現場也邀請動保團體諾亞方舟動物同樂協會協助推廣以領養代替購買的理念，擴大社會關懷層面，同時邀請3位身障藝人到場演出，感受無限的藝術能量與生命力，促進社會對平權與尊重的理解。