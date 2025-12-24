就職3周年 周春米喊話 屏東建設不會停

屏東縣長周春米（前）24日以「屏東running1000」為主題，向鄉親報告她就職3周年的施政成果，有十大建設、十大貼心、十大精彩。（謝佳潾攝）

屏東縣長周春米24日以「屏東running1000」為主題，向鄉親報告就職3周年施政成果，現場400人見證屏東首位女縣長如何兢兢業業擘畫藍圖，而談及《財劃法》，她坦言明年度預算減少約20億元，但強調屏東建設不會停。

「我們兌現承諾了！」3年前，周春米以屏東地方自治史72年來首位女縣長身分宣誓就職，3年後，她向鄉親報告就任超過1000個日子以來、帶領縣府團隊的施政成果，從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，有十大建設、十大貼心、十大精彩。

廣告 廣告

周春米細數她的縣政十大建設中，包括爭取到高鐵特定區、五大社會住宅、和生市地重劃等；十大貼心則有任內首先推動發放生育津貼，從第一胎補助2萬元，加碼第二胎後提高至3萬元，明年還要加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，最高可領2萬4000元。

至於十大精彩，屏縣府積極與世界交朋友，任內與日本鹿兒島縣廳、紐西蘭羅托路亞市簽MOU，和美國德拉瓦郡締結姐妹市，還帶恆春民謠國寶阿嬤們到美國演出，領來義高中天籟之聲唱進美國華盛頓DC，讓世界看到屏東。

回顧逾千個日子的點點滴滴，周春米感性道，希望3年來同仁的努力可以被看見，也盼在就職3周年的報告中，重新檢視要再努力、精進的地方，她仍戰戰兢兢不敢鬆懈，在大家的支持下，她會繼續打拚。

而當談及《財劃法》時，她不諱言，對於立法院到現在還沒有審查行政院提出的中央總預算感到非常遺憾，因此在編列明年度預算時，已把風險算進去，盤點中央不會再補助、要由縣府支出的項目，經估算明年115年度預算約少20億元，縣府將撙節開支。

但她強調，一切都在掌握中，將密切關注相關預算審查並盤點縣府財源，且承諾屏東建設不會停，照顧也不會少，將繼續有信心得往前邁進。

現場齊聚400餘人見證周春米的施政歷程，包括前縣長施孟雄的夫人姚秀珠、前縣長蘇嘉全的夫人洪恆珠也一同前來為女力喝采，此外，周的先生邱明弘一家人也到場力挺，場面格外溫馨又感人。