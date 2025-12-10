就職3周年 蔣萬安曝政績影片：河岸已成城市活力舞台

[Newtalk新聞]

台北市長蔣萬安就職即將迎來滿3周年，他今（10日）透過臉書發佈政績相關影片。蔣萬安列出淡水河岸改造計劃、大稻埕夏日節、水舞嘉年華、打造特色運動場館等，強調邀請市民一起到河邊走走，會發現台北的節奏很穩、很快，「這幾年我們一步一步，讓河岸成為城市的活力舞台」。





蔣萬安發文指出，在「水岸廊道 休憩空間-淡水河岸改造計劃」方面，新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道，拉近了我們與河岸的距離，讓愜意親水成為很自然的生活選擇」。

蔣萬安說，在「點燃城市盛夏能量-大稻埕夏日節、水舞嘉年華」部分，從大稻埕到錫口碼頭，煙火照亮河面、商圈燈火通明，觀光節慶活絡了地方生活與經濟，台北的每個夏夜都是場城市嘉年華。





蔣萬安提到，至於「打造特色運動場館-全齡運動成為日常」，升級各區運動中心設備，新建特色運動場館延續世壯運熱情，運動就是台北的生活時尚，沿著河岸來場 City Walk，一起感受台北悄悄變好。

