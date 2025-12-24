就職3週年 周春米：屏東潛力無限會繼續前行

（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣長周春米今天發表就職3週年施政成果表示，這是檢視與承諾的時刻，屏東是潛力無限的城市，未來在全人照顧、城市發展、文化及觀光農漁等方面，會繼續前行。

周春米就職3週年，3年來超過1000個日子不斷為屏東擘畫藍圖，她以「屏東running1000」主題，用十大建設、十大貼心、十大精彩為主軸，從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，逐一向鄉親報告3年來的成果，現場超過400人參加。

周春米接受媒體聯訪表示，感謝有各位鄉親愛護，成為屏東建縣72年來首位女縣長，秉持執政價值在努力，後續如何加強全人照顧、讓人口回流、讓產業升級、讓屏東更具競爭力，這些都是團隊念茲在茲的問題，就職3週年是檢視與承諾的時刻，而屏東是潛力無限的城市，未來在全人照顧、城市發展、文化及觀光農漁等各方面，會繼續前行。

另外，有關中央預算尚未通過，是否影響縣政？周春米說，立法院一直沒有審查行政院送的中央總預算，非常遺憾，對於在編列明年度預算時也把風險算進去，已經盤點中央不會再補助的項目，都是由縣款支出，115年度預算相較114年少約新台幣20億元，但一切都在掌握中 ，會密切關注預算審查，也會盤點財源，屏東的建設不會停、照顧也不會少，有信心往前邁進。（編輯：李淑華）1141224