就職3週年 屏東縣長周春米報告施政成果：繼續前行

就職3週年，屏東縣長周春米今天發表1000天的施政成果。（圖：溫蘭魁攝）

屏東縣長周春米今天（24日）發表就職3週年施政成果，周春米說，3週年是檢視與承諾的時刻，未來在全人照顧、城市發展、文化觀光以及農漁方面會繼續前行。（溫蘭魁報導）

身為屏東地方自治史上第一位女縣長，周春米接受聯訪時表示，還是很緊張：「我的心情喔...當然還是很緊張，因為這個是3週年的一個成績，我也希望這3年來同仁的努力能被大家看到。」

周春米24日在縣府大禮堂發表她的就職3週年施政成果，各界來賓和鄉親400多人參加，她的另一半邱明宏從法官退休後，也到場力挺。

3週年施政成果是以「屏東Running1000」為主題，包括「十大貼心」、「十大精彩」以及「十大建設」，周春米向鄉親報告這1000天她從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，兢兢業業。

屏東縣長周春米就職3週年，今天在縣府大禮堂發表施政成果，並與來賓及縣府團隊大合照。（圖：屏東縣政府提供）

媒體詢問，中央預算還沒有通過，是否影響縣政？周春米說，會盤點財源，屏東的建設不會停：「明年115年度的預算，大概在撙節開支的部分，我們相較114年大概是少了20億，但是，一切都在我們的掌握當中，我們也會密切的關注相關的預算審查，然後，也會密切的來盤點相關縣府的財源，我想，屏東的建設不會停、屏東的照顧也不會少。」