就職3週年 謝國樑：基隆捷運與產業結合 帶動就業人口回流

基隆市長謝國樑就職三週年，細數施政亮點與未來規劃。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天在七堵室內兒童樂園召開就職3週年記者會，提出未來藍圖，明年元月在七堵就會有基隆捷運先期工程動工，利用基隆捷運與科技產業連結，讓就業人口慢慢回流。未來捷運聯開、新市政開發及舊市區重新打造，逐步的把基隆打造成一個國際級的海港城市。

不過民進黨議員認為過去討好選民的曇花一現式施政，看不到前瞻性、提高城市競爭力的藍圖；部分議員肯定謝國樑是有在做事的市長。

謝國樑提出3年施政亮點包括七區室內兒童樂園，累積使用突破48萬人次、滿意度逾99%，還要擴建6至12歲孩童需求；其次是騎樓整平，2年來已完成廟口商圈及義一路周邊1萬4624平方公尺，改善行人環境；還有成立親子與長者照護平台，在長者或兒童最需時及時提供醫療資訊。

廣告 廣告

對於未來的發展，謝國樑表示，即將在1月在七堵辦捷運的先期工程動工，利用捷運建設與科技產業結合，帶動產業發展，創造就業機會，讓到雙北就業人口慢慢回流。未來捷運聯開、新市政開發以及基市區重新打造，逐步的把基隆打造成一個國際級的海港城市。

民進黨市議員張顥瀚與陣軍佐認為，這些年的施政內容僅著墨於短期服務型政策，缺乏長期、前瞻性的城市發展藍圖，這3年多數是「曇花一現式施政」，討好選民，看不到城市未來方向，更多市民想要看到的是基隆持續提升城市競爭力，而不是再度停滯的城市發展。

無黨籍議員陳冠羽認為謝國樑執政3年，基隆進入住不起、通不了、留不下的「新三高」，人口持續流失，不僅影響城市活力，更直接衝擊產業發展與人力供給，市府無法提出結構性的居住與交通對策，恐怕只會加速人口流失。

無黨籍市議員張耿輝認為謝國樑是有在做事的市長，包括室內兒童樂園與照顧平台，是關心市民的政策，他給謝國樑施政打80分，還有努力的空間；國民黨議員蔡旺璉肯定謝國樑施政，分數就留給市民去打。

基隆市長謝國樑就職三週年，細數施政亮點與未來規劃。(記者盧賢秀攝)

基隆市長謝國樑就職三週年，細數施政亮點，並與小朋友在七堵室內兒童樂園互動。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

被鄭麗文批「不需要這樣挑釁地發問」 當事學生傻眼還原狀況！

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

漏網鏡頭》藍白4度封殺國防特別條例 林沛祥舉手表決冷笑瞧綠委

