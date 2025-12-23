就職3週年 陳光復：第3家航空公司可能需1至2年

澎湖縣長陳光復直球對決，表示第三家航空公司有新企業表現出意願。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復迎來就職3週年，今(23)日在澎澄飯店舉行記者會，向民眾報告3年來的施政成果，並針對外界質疑去年就職2週年記者會提出「第3家航空公司」疑似「跳票」，鄭重澄清有新的國內財團有意願，就待民航局5階段許可營運，但有了前車之鑑，因此語帶保留，可能需時1-2年。

陳光復就職3週年，定調於「全齡關懷、世代共好」為施政核心，強調減債、福利等政績，全場最大的亮點，是澎湖縣政府新聞科科員王夢娟與女兒陳逸蓁(文澳國小實習老師)同台，用串場方式完整陳述陳光復由0歲到終老，都有完整福利措施，創意性十足。

針對外界質疑陳光復在就職2週年，提出第3家航空公司進駐澎湖天空構想，並信誓旦旦表示今年5、6月就能實現，但至今仍是空頭支票。陳光復選擇直球對決，坦言原本已完成7-8成進度，但因全球機師人才荒，使得合作計畫破局，現在又有新的國內企業有意願，但需要經過交通部民航局5階段適航認證，因此最快也要1-2年才能完成，由於擔心外界又質疑空口說白話，因此時機未成熟不對外公布。

至於今年跨年晚會澎湖場，竟出現「純本土」表演陣容，一個明星都沒有，創下歷年空前紀錄，連同為離島金門、馬祖都不如，已有人揪團前往台灣跨年，但機票又一票難求，已經有人揚言直接在家看電視轉播，時間一到就放個繩子跳過去代表跨年，更有人質疑縣府發福利，沒錢辦活動，要求澎管處接手跨年晚會，還能有些明星卡司抵澎。

澎湖縣長陳光復就職三週年記者會，最大亮點為母女檔主持。(記者劉禹慶攝)

